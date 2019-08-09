王卓祺：對香港反中動亂的幾點觀察

一場港獨分離主義的政治動亂

所謂動亂，可包括示威遊行、破壞公物（拆路邊鐵馬、破壞交通燈、掘地磚）、圍堵公共機構（如稅務局、入境處）、攻擊警署、阻礙公共交通運輸（地鐵的所謂「不合作」運動、堵塞馬路及隧道）、打擊反對者（如公開警員及家屬私隱）、毆打途人（如有人拍其照片）、衝擊政權機關（立法會及政總）、暴動等危害社會穩定，以致使政局發展難以預測。香港目前正處於這種情境之中。現將推動這動亂的背後政治力量的特徵及其邏輯羅列於下。

1. 這是政治動亂，而非社會性，其訴求是政治性，實際是港獨分離主義運動的延續。當初是反逃犯條例。但於7月21日在中聯辦門外徹底暴露其反中本質。暴徒寫上「×支那」、「支聯辦」等反中口號，已經徹底宣示其政治動機及國族認同。

2. 為港獨分子護航的是泛民反對派。傳統的泛民是反共不反華。今天泛民已經對中華民族的榮辱沒有感覺。一直以來，香港的反對派是反共不反華，例如支聯會、民主黨、民陣。以往他們與這幾年從反國教、佔中運動冒起的港獨分子還是保持一段距離。但今次的政治動亂，極端主義港獨分子走在最前，而傳統反對派卻為其護航，如組織和平遊行之後，前者隨後便與警方衝突，最終演變成小型暴動。而後者則積極為其說項，掩飾其暴力的性質。這種互為表裏的現象是新生事物。可以說，反映了今天的反對派實際上已經不再區分反共與反中，因為他們感情上已經對中華民族或中國沒有感覺，只有對一己的所謂普世人權有感覺。國旗被擲落當然沒有感覺，這是中共政權；但是「×支那」、「支聯辦」沒感覺，已表示這批人，包括所謂和平集會的群眾並不當自己是中國人，有炎黃子孫的血脈：還要我們理解為何這些年輕人咁辛苦「企出來」，政府還不回應他們的訴求！

3. 這個反中動亂的政治力量結構有3層。最前線及頂層（依反中程度）是港獨極端暴力分子，中間是泛民政黨、民間組織、一些親泛民傳媒，最低層是一般群眾，以中青年人為主，但遍及各個專業界別——記者編輯、律師、醫生、教師、護士、空姐、金融從業員……這個結構若形成於一些前蘇聯集團國家，西方發動的顏色革命足以推翻當權的政權。若從6．12反修例遊行人數估量，不可謂是少數人，而且教育、專業水平亦高，就算是年輕骨幹，亦是我們通稱為社會的中產階層成員。就算是最前線及頂層的極端港獨分子，不少是大學生、教師、社工，甚至飛機師。

4. 站在與警方衝突的第一線是極端主義的港獨分子。這批人有兩個特質——其一是港獨，其二是極端主義。香港是中國一部分，而這些港獨分子大都年輕，並不了解內地近年的發展。因此，出問題是年長一輩及國家政策，特區政府施政。港獨成因複雜，但大學生群體2014年已經標榜港獨，當年泛民政黨不是說特首梁振英小題大做，為何要在《施政報告》加以警惕呢？香港缺乏制衡手段如政治部、國安法，且社會對青年人姑息，才是問題所在。

極端主義特點不在其宣揚的觀念（時代革命完全缺乏內容），而是將其政治意念及行動推到極端，而無視產生嚴重後果；更令人擔憂的是，他們會採取無視他人生命、自由及人權的手段達至政治目的（註）。因此，極端分子往往與暴力及恐怖主義連在一起，有它的內在邏輯。古今中外，似乎沒有極端主義運動逃過走上恐怖主義的劫數！

反共分子已變為反中分子

5. 泛民政黨是特區政權一部分，理應與港獨分子割席，但今次7．21在中聯辦牆上塗上辱華字句後，卻借題發揮，對一般中國人感覺羞辱的「支那」用語完全沒有感覺。可見，這批反共分子已經蛻變為反中分子，反共及反中華民族，或許不自覺而已。但客觀而言，泛民政黨成員，無論已退任或現任的，我們見不到有站出來與港獨劃清界線。他們已經是港獨的同路人。這批人或許有外國護照、居留權，或許得到外國的保護；或許以為自由主義的所謂普世價值代表了真理，可以數典忘祖！

6. 就算這次反中動亂平息，我們亦不可當沒有什麼事發生過。理論上，香港的未來依靠年輕一代，尤其是各行各業的專業人士。但是在反中動亂的政治力量結構最廣泛及最基層居然是，理論上，社會未來的精英！這個世代接班根本不可能為中央政府及14億人民所接受。更遺憾的是，這批人在這次反中動亂中，表現出政治訴求蓋過專業守則。例如護士侮辱警察為「狗」，記者擋在防暴警察前面掩護暴徒，甚至監警會觀察員亦涉嫌參與暴動而被捕。這些都可能是個別例子，但說明反中的深度。即是說，這個反中力量的最底及基層究竟有多大及深入其專業界別，而其極端主義表現足以使中央政府及國內老百姓形成一個政治判斷——香港已經在7．21辱華事件後蛻變為反中基地。港獨已經根深柢固，與台獨、疆獨、藏獨同等嚴重，並駕齊驅。

7‧21後 唯中央出手能撥亂反正

7. 在7．21辱華事件之前，盧文端在7月19日的《明報》撰文夫子自道作的「權威性分析」。我看盧文應是反映當時的官方立場。他提及當年鄧小平堅持在香港駐軍，為香港平亂作定海神針的講法。值得注意一點是，盧文提出一個觀點，就是有人錯估形勢，低估中央決心，以為中央「投鼠忌器」，不會出手平亂。但他表示，若香港這個「器」已被損壞，而暴亂的「鼠」亦故意傷害香港這個「器」；中央只得「投鼠」，才能救「器」。7．21辱華事件之後，內地傳媒大幅度報道香港的反中動亂；官方與民間已經在思想上準備了平亂的任何舉措！筆者以為，那天以後，香港一國兩制已危在旦夕，只有中央出手，才能撥亂反正。

8. 中央出手的問題。香港人往往自視過高，以為地球是圍住自己轉的。中國經過三四十年的開放改革，已經成為全球第二經濟體。筆者介紹一篇外文，題目為「Hong Kong's Suicide——The beginning of the end」，列出香港與內地今非昔比，並指出世界走向香港，並非為了香港，而是為了中國的事實。沒有了中國的香港又有何作為？

回歸中央出手的問題，《基本法》有多項條款容許中央依法出手而不破壞基本法，損害一國兩制。大家有興趣，可參考盧文端文章。

註：筆者於2016年旺角暴動發生後，曾撰文談及極端主義與激進主義的對比。該文後來收在城大出版社筆者文集《告別西潮》卷二。

作者是香港特區政府原中央政策組全職顧問

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[王卓祺]