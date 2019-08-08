黃偉豪：最後最毒一招——呼籲中央鎮壓香港

政治上生死存亡蓋過經濟考慮

簡單來說，認為中央不會鎮壓香港的看法，有四大漏洞。第一是忽視了政治利益的重要。對一個黨國體制（party state）、奉行一黨專制的國家來說，失去統治地位絕對比任何經濟考慮更為重要。在中央眼中，失去了主權形同失去一切。而中央擔心的不止是香港及台灣兩地，近日發生的港人進入內地時手機被搜查事件，反映它甚至開始憂慮香港發生的事件有機會動搖內地管治。

第二，忽視了中央並非一個整體。在中共不同派系內鬥下，即使鎮壓的決定是損害整體國家，仍會有支持者，仍有被執行的可能。以目前中共的內鬥而言，習近平的頭號政敵江澤民是極想習犯下大錯，而鼓勵或用任何方式迫使他在香港問題上採強硬態度，使局勢一發不可收拾。當中國被國際社會譴責及杯葛時，正是拉習下台的大好時機。

第三，即使鎮壓是百害而無一利的選項，這只是客觀的分析而已；在當權者的腦裏，他們未必有足夠智慧明白問題核心及利害所在，因而誤讀和錯判。一個國際例子是2003年海灣戰爭，大家也意想不到伊拉克領導人蕯達姆居然膽敢跟美國開戰。結果伊拉克很快便戰敗，他自己更被處決。

心理學理論發現，蠢人是不會知道自己蠢，並且會建立自己一套邏輯來自圓其說，例如說若沒有六四屠城鎮壓，便沒有中國往後30年繁榮昌盛。習近平的往績是充滿誤判，以中美貿易戰為例，他多次誤以為美國總統特朗普會因爭取連任而急於達成協議，但熟悉美國政治的人會知道，共和黨強項一向是外交而非經濟。想當年老布殊便因太早贏第一次海灣戰爭，使民眾注意力返回經濟，而連任失敗輸了給當年只是黃毛小子的克林頓。他兒子小布殊汲取教訓，長期以反恐為政綱，唯恐天下不亂，安穩地做了8年總統。因此，習近平連特朗普需要的是一個國際威脅及公敵而非貿易協議也不知道的時候，我們又有多少信心他對香港形勢有足夠了解呢？

第四，我們不能期望中央領導人無所不知，所以他們身邊的助手與智囊便十分重要。可惜從目前情况觀察，這些人皆是現况的既得利益者，主張強硬手段，否則香港又如何會落得今日警察不停濫用暴力、街道和社區如戰場的局面？目前這批人只有兩個選擇：一是認錯受罰；二是一錯再錯，繼續扭曲事實誤導中央，使自己脫罪之餘更有機會翻身。後者明顯是他們的選擇，因此我們便聽到一大堆「運動背後有外國勢力指揮」、「『光復香港時代革命』是指要挑戰國家主權」、脅迫中央等的抹黑和歪理。

當權者面對改革或鎮壓抉擇

總結而言，香港正邁向歷史發展關鍵時刻。這一刻的來臨在於當權者面對一個不能拖延與逃避的改革或鎮壓（reform or repression）的抉擇。危險之處在於歷史的發展常態是路徑依賴（path dependency）多於突破，而官僚除了對現况有既得利益外，也強調標準作業程序（standard operating procedures）多於轉變。以一個一向只用武力解決管治問題的極權國家來說，鎮壓本是常態，改革與妥協反被視為高風險和充滿不確定性的選項。

目前事態發展似乎也往鼓吹中央用強硬手段鎮壓的方向走，不論是特首林鄭月娥或前特首兼政協副主席董建華，也刻意公開指示威者劍指中央、意圖奪權。但從樂觀角度看，這招雖然毒，但在民意盡失下，也是現屆政府垂死掙扎的最後一招。他們也面對很緊迫的死線，就是希望在本月舉行的中共高層北戴河會議前影響中央對運動的定性。因此這將是一個充滿危機和變數的8月，運動者必須緊記初衷，不要墮入別人圈套。

作者是香港中文大學公共政策研究中心副主任

[黃偉豪]