王慧麟：止暴制亂vs.玉石俱焚

加上，政府的警察及檢控部門用「從重從快從嚴」的方式，大搜捕大檢控，將任何被拘捕的人士都押上法庭，令他們即使獲保釋後，也不敢上街，減少街坊深夜出街支持抗爭者，逐步減少抗爭者數目，不斷提高抗爭者的激烈手法的成本。這是一手硬的策略，而且是硬的更硬。

一手硬一手軟 再出「飯碗優先」論

另一邊廂，北京的部分所謂「中間人」，私下仍在不斷「收風」，態度溫和，有些甚至連政改方案、8‧31框架以至普選時間表都可以考慮。這些招數，似曾相識：在雨傘運動清場後，就是鋪天蓋地的宣傳及表態，以穩經濟保民生等招數，強力壓縮民主派聲音，另一方面，則在民主派放風，將焦點放在「十八學者」方案內，即在8‧31框架下可以用擴大民主化的方式以選出特首，意圖「夾」部分泛民溫和派轉而支持政改。這就是用軟的更軟的方法，就是拉攏溫和派的支持者，撕開泛民陣營。

這些招數，放在現在的情况下，是否奏效呢？關鍵有兩點。其一，這些硬的更硬的策略，背後是一個民心的工程，要市民選擇唯一一條生路：接受強力鎮壓，以換取經濟穩定返工搵錢，即是「飯碗優先」的論述。香港貧富懸殊，世界之最。基層手停口停，沒有上班就無飯開。這是社會現實。他們有不少人即使支持「五大訴求」，但可以長期無飯開嗎？甚至，即使在軟的方面，也要溫和派以至從政者接受一個政治現實：一切所有關於五大訴求的事情，都要在局勢穩定之後，才可以「有得傾」。這個說法好有威力：試想想，在每周一次的「大龍鳳」下，政府又怎可能在催淚彈下舉行各級選舉？好了，即使現在特首下台，有誰可以保證，補選時沒有「大龍鳳」呢？換言之，在北京主導的「文攻武嚇」之下，抗爭者及示威者有沒有足夠的意志，去抵擋這些壓力呢？

在雨傘運動之後，不少市民最終都在這個氛圍下接受現實，而且特首不獲留任，一度有「撥亂反正」之氣氛，加上當時張德江南巡香港時，發表一些較為溫和的言論，在此情况下，現屆特首成功當選。但在「送中條例」前後可見，2015年後，當市民嚥下「飯碗優先」的說法後，香港的自由是多了，還是少了呢？北京的干預，是增加了，還是減少了？香港的飯碗是大了，還是小了？市民輪候公屋的時間是多了，還是少了？市民公營醫療服務，是好了還是更差？香港的教育，是更優質還是倒退？前車可鑑，面對本周北京加大文攻武嚇的力度，市民需要想想：今日如果再嚥下這道「飯碗優先」的猛藥，未來幾年，香港會面對更大力度的政治打壓，還是會變得更寬鬆更自由？面對中美貿易戰，香港政府至今雙手攤開，束手無策，就像示威區外湊熱鬧的市民，香港的經濟會變得更好，還是更差呢？現在北京再度搬出「飯碗優先」的論述，市民需要想得清清楚楚，是否可以吞得下。

外部因素的制約

其二，就是外部因素，可不可以造成一定程度的壓力，令到這些硬中更硬的操作，有一定的制約。原本好多人以為，美帝國會在休會期間後，關於《香港政策法》的修訂，即是《人權及民主法》，就像之前幾年的相關修訂，不了了之。但早幾日，美帝眾議院院長佩洛西突然提到，這條由兩黨議員共同提出的法案，將會在暑假後啟動，美帝國會的修法工作已不可逆轉。周二的港澳辦記者會，港澳辦發言人在回答記者提問中，臚列了年初以來的事件，大力批評西方勢力干涉香港事務。不過，火力十足批評美帝的背後，可見北京高度關注美帝英帝的關注，因為若《人權及民主法》獲得通過，裏面諸等辛辣的制裁條款，針對的是北京對港的政策以至權力，甚至於個別官員。香港政府高度配合北京指導下，針對示威活動的「止暴制亂、恢復秩序」，會否導致美帝的嚴厲制裁呢？這是值得注意的方向。

作者是時事評論員

[王慧麟]