馮健鵬：缺乏互信 調查委員會何為

缺乏互信 調查委員會難運作

一般說來，爭議雙方之所以願意將爭議交由中立第三方評判，乃是因為雙方與第三方之間均存在基本互信，願意將自身利益的決定權（哪怕只是部分的決定權）交到第三方手中。若這種互信不存在，那麼「交由第三方平息爭議」就是不現實的。遺憾的是香港社會目前正處於這種缺乏互信的環境中。

對港府來說，由於「反修例」一方並沒有統一的組織者或負責人，因此調查委員會的調查勢必從政府一方開始，尤其是一定會以警隊為重點。這難免會讓警隊和政府產生「被針對」的感覺。而任何人如果覺得自己「被針對」，都會難以接受處理的結果。

對「反修例」一方來說，「由有公信力人士主持的調查委員會」只是一個抽象標準。據《調查委員會條例》，調查委員會由行政長官會同行政會議委任，而且可就若干事項向委員會發出指示。也就是說，即使調查委員會在此時真的設立，某些人也可聲稱委員會「不獨立」、一些具體行為「沒有公信力」，繼而對不滿意的調查結論「不收貨」。這裏不願對某些人作惡意揣測，但在目前雙方對立情緒嚴重的情况下，這種態度客觀上是很容易產生影響的。

固然理論上不難設立一個形式上中立的調查委員會，但在相關事件持續發酵的情况下，調查委員會的調查行為本身也很容易捲入爭議。到時候「公親變事主」，調查委員會動輒得咎，反而令局面變得更複雜。

化整為零由易到難 開啟調查的可能

當然，事態的最終平息離不開公正、透明並且負責任的調查。如果不糾纏於調查委員會這個形式，而是充分運用現有制度已有的調查和懲戒機制，那麼實質意義上的調查至少可在以下兩條軌道上展開。

第一是司法訴訟。香港本就有具公信力的司法訴訟制度，在許多社會衝突中，司法也發揮了定紛止爭作用。雖然一些案件的具體判決結果不可避免地會有爭議，但對司法的信任仍是香港社會共識。目前，針對「7．28暴動」等案，司法程序已經啟動，各方均可在司法程序中盡力查明相關事實真相。

第二是廉政公署。廉署的重要地位和社會公信力也毋須多言。近日有消息指，廉署已開始主動調查元朗7．21襲擊市民事件，調查方向主要是警方人員是否有失當行為。廉署有既定的調查方式和做事制度，警廉關係也歷經數十年磨合，相較於突兀成立的調查委員會，顯然更有可能展開實質上的調查。

此外，監察組織如監警會等亦能起調查作用。所有這些調查方式的共同特點是充分運用香港法律體系中已有的制度，確保所有調查活動不至於脫離法治軌道。隨着這些調查方式充分發揮作用，相關個案的事實真相也將逐漸水落石出。此時若仍有不明之處，不妨再考慮設立調查委員會。

總之，一國兩制是相當具彈性的憲制框架，香港自身的法治也有堅韌生命力。以此為基礎，相信港府仍能平息動盪，重新凝聚社會共識。

作者是香港中文大學香港亞太研究所中國法制研究計劃訪問學者

[馮健鵬]