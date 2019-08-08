陳韜文、邱誠武：口號的真義：政府輕率為運動定性

以上的定性不能等閒視之，因為它有嚴重的社會效果，會把香港推入深淵。目前處理香港當前局勢的關鍵，很多人在在擔心繫於在北京領導人的一念：一念之差。一念，香港可在天堂；另一念，香港可墮地獄。而這一念，很可能就是定性的判斷。我們要問的是：特首憑什麼來定性？是否符合定性邏輯？有否足夠的事實基礎？

定性要講邏輯和證據

定性一個社會運動，首要考慮是它的主要目的。經過兩個月的抗爭，民眾的訴求有所演變，但是仍然離不開撤回修例、成立獨立調查委員會、撤銷暴動定性、特赦被捕人士、實行雙普選5項要求，而當中沒有任何一項是跟分離、獨立有關的。相反，它們是以一國兩制作為框架而提出的。固然示威、抗爭運動至今實在出現較嚴重暴力的手段，我們也不認同的，並擔心其效果適得其反。

運動的起因有些情况也可以是定性的一個根據。反修例運動源於較大多數市民對中國大陸司法制度的不信任，害怕修例會拆除中港之間的法律防火牆，危及港人的人身自由及安全。如果從運動的起因及貫穿整個過程的主因來界定性質，反修例運動籠統可說是自由之戰，是香港人為了免卻恐懼的自由而奮起的運動。這跟港獨有什麼關係？

其次是看運動領導權由誰擁有。這場運動特點是無大台，可謂各展其謀，各群組間沒有上下領導與被領導的關係，和理非和勇武示威者雖可彼此承托，有時可產生合力，但那是「各自爬山」的結果，當中沒有誰指揮誰的問題。若指控運動背後是由美國、英國、台灣等外部勢力所發動和控制，那政府要拿出切實證據，否則只是蒼白無力的指控。相反，運動參與者所看到都是運動的自發性和在地性。運動的規模空前龐大，所需經費大多都是眾籌和民眾捐助所得，背後何來什麼神通，什麼金主？若政府認為有，也要拿出可信的事實來給大眾說明。現代社會運動的形態已經改變，香港的社會覺悟也空前高漲，當政者若不仔細研究學習，是無法理解的。

定性也看運動的主體成分。運動的發起者是民陣所代表的民間組織，首先響應的也是數以十萬計支持和平理性非暴力原則的市民（所謂「和理非」）。從數字上和活躍程度看，這個和理非力量仍然是是運動的基本構成。運動中應有人贊成港獨，但是他們為數甚少，不足以代表示威群眾的汪洋大海。其實特首也只敢說別有用心的激進示威者只是「一小撮」。果真如是，就不要一竹篙打一船人，還這次全民運動一個公道。

讓我們回到口號問題。運動的口號是會演變的，隨着事態的發展而有所更替的。流行的口號也不一定出於抗爭的組織，也可能是群眾的創造。運動早期最多人叫喊的自然是要求「撤回送中條例」，甚至叫「林鄭下台」。隨着警方被指過分使用暴力和涉嫌縱容黑幫，「香港警察，知法犯法」的口號不脛而走，至今未衰。近期則多了「光復香港」、「時代革命」的叫法。由始至今，我們還未聽到要打倒什麼中央領導人口號，而最持續、喊得最響亮的口號則是「香港人加油」。如以口號定性 ，我們必須兼聽，不能以偏概全。

恢復香港的光輝

我們出席了8間大學學生會代表8月2日在「一代人的話」3個多小時研討會，聽他們講述很多的心聲和想法，當中包括他們那一代，對「光復香港」、「時代革命」的理解。他們明言，不一定知道當年梁天琦原意所指，重要的是他們現在容許一句口號各自演繹，眾人有不盡相同的理解。其中的意思可以指要真正實行一國兩制、高度自治；可以是要保有香港的核心價值；也可以指獨立……出席的學生代表當中，只有一個不諱言包涵香港獨立這個選項。但也知道獨立是敏感、甚或危險的主張，也不是大多數人目前所認同或認為可行的。

相對比之下，值得注意的是其他學生代表差不多異口同聲說，更多的香港人此刻都發現、此刻都在問：為什麼自己過去熟悉的香港，今天變了形、走了樣，如此陌生了？「光復香港」的意思就是要恢復香港的「光輝」，就有如屋企亂糟糟，「要改革屋企、改善屋企」，要還原「屬於香港人的香港」。

「時代革命」的意思，乃代表着他們不再是「食、玩、瞓」的一代，追求的乃非物質的精神價值；在政治領域，即是指民主、自由和人權的追求。那是時代呼召他們一代，而要回應的。這個思想醒覺的改變是巨大的，而恢復舊觀也牽涉到頗大幅度的變革，所以對他們這一代有其「革命性」。面對香港目前的困局，同時展望2047前路的來臨，這是時代賦予的使命，不得不面對。

社會上愈來愈多人對這兩句有高度可塑性的口號有共感，正如學生所說，大家發現自己的政府、自己的社會、自己的「家」，包括原來文明執法的警察都在變。連上周中環金融界人士集會上也喊這兩句口號。我們不相信金融人要的是獨立革命。喊這兩句口號，是人們就一種心底期盼還原的寄語、對香港這個家的愛的呼號，和奮起保護的宣言。固然，什麼才是回復香港的原貌，仍值得很多討論，包括回到鄧小平設計一國兩制的初衷。但香港獨立這個主張，就我們現場所得的印象，絕非多數學生代表所認同的，更不會是大多數香港人的立場。如何在一國兩制內達至真正的高度自治似乎更是他們所重視的框架。

結語

總體而言，對會場大多數學生領袖而言，兩句口號所代表的是要恢復香港心中的理想狀態，要實行很大的改革才能達至，是願景及意志的表達。我們解讀口號時，不能取其表徵，在沒有研究的情况下想當然，以為所有叫口號的人皆主張武力革命，實行改朝換代。事實上，現在五大訴求中，後來連要特首下台也改掉，何來「革命」？當然，就算是要求行政長官下台也不代表什麼革命，也只是一國兩制下的問責表現而已。話得說回來，當口號已成為執政者的敏感語，而口號本身也容易產生歧義，示威者也實在沒有真個革命的意思，那改用一些語意更為具體清晰的口號，對減少政府的誤判和促進示威者的溝通，應有所幫助，誰都沒有堅持的必要。

特首把焦點放在少數極端言論或行動者，放大後召喚愛國民族情緒與之對立，並以武力震懾。其挑起的仇恨反根植大多數年輕人和同情他們的民眾，後果或適得其反，不單激起更多的反政府情緒，真的把香港推向「不歸路」。武力造成的社會撕裂和嫌隙，不單令人痛心，其不癒的傷口亦容易讓外邊細菌隨時入侵。管治者必須明白依賴警察武力和族群鬥爭，既非治本之道，也帶來沉重代價。政府應該回到正路，正式撤回草案，並成立獨立調查委員會，好讓危機緩解，給香港一個重新出發的機會。

作者陳韜文是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授，作者邱誠武是前新聞工作者、運輸及房屋局前副局長

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[陳韜文、邱誠武]