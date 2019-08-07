張國樑：社運說青年迷思的真相

回想5年前79日佔中行動，一眾違法者無功而回，大部分主事人最終亦受到應有法律制裁，輾轉間反政府勢力彷彿元氣大損。佔中後遺症也發生在執法者身上，警隊驅散示威者的武力程度備受質疑。今次反修例暴亂，警隊執勤彷彿有點投鼠忌器的感覺，相反暴力抗爭者就變得更肆無忌憚違法犯罪。幕後主腦人也汲取經驗，藉反修例引爆青年鬱結已久的不滿情緒，透過社交網絡實現「遍地開花」，使警隊疲於奔命，將整體社會陷於不穩困局，挾持市民福祉強迫政府就範，可惜有點兒不奏效了。港府自稱努力針對青年問題施政，但又為何青年仍憤慨地走上街頭表達不滿呢？

香港青年問題一直被視為是學習壓力過大、高等教育學額不足、缺乏社會上流機會以至置業難等方面，而決策當局就上述問題制定多項針對措施，如新增補貼自資學士學位、提倡「一帶一路」及大灣區內職業發展和創業計劃、不時強調優化房屋政策便利青年人置業……

停一停想一想，是政策導向他們產生需求，還是他們的真正需要呢？這些協助確實對一群香港精英分子是一服奇效良方，但給予大多數青年朋友的是一種觸摸不到的歧視感，讓他們更加失去自己在社會中的存在感，內心糾結着諸多不滿，待時機一觸即發。未來青年政策應結合資歷認可、教制與產業鏈共同推動多層次職業及生涯規劃，讓青年投入社會時能找到適合的落步點，明確人生每個階段的發展。

這場反修例運動的五大訴求可謂「掛羊頭賣狗肉」的幌子，更淪為暴徒行兇的藉口，以此剝奪普羅大眾的既有民主自由生活空間。現時國際形勢錯綜複雜，不妨試想這些負面影響會對誰更有利？激進青年所謂的「光復香港，時代革命」，似乎只是一堆沒什麼具體內容的口號而已，又如何可引領香港走出更美好的未來呢？筆者認為這次因反修例引伸的社運風波，會一直以不同方式滾動至年底區議會選舉為一個階段，港府以現時政治能量，說實話是什麼都做不了。唯看國際外交形勢有否空間給香港一個喘息機會吧！

作者是香港青年時事評論員協會會董

[張國樑]