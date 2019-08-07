盧文端：香港管治有危機 中央不會坐視不管

港府面對四大難題 有危有機

站在香港層面看，政府管治確實深陷困境、危機重重：一是內部有公務員「作反」；二是反修例陣營的五大訴求難回應；三是無休止又愈演愈烈的暴力衝擊及遊行、罷工等；四是修例風波暴露深層次社會問題。

先看反修例陣營五大訴求。其實對反修例者來講，最大訴求應是政府放棄修例。港府已這樣做了，這應是最大、最具實質意義的讓步。但社會上仍流行一種說法，認為政府不肯讓步。這到底是港府講不清楚道理，說服不了反修例的市民？還是有些人志不在廢掉修例，而是另有所圖？如是前一種情况，港府還需進一步做好解釋工作。對社會廣泛關注的成立獨立調查委員會的問題，限於篇幅不能詳述，但相信在有商有量、集思廣益下，會找到解決辦法。若屬後一種情况，有人企圖藉反修例癱瘓政府管治，政府就不可能讓步了。

再談有公務員「作反」的問題。政治中立不僅是公務員紀律規範，而且是公務員的主流價值觀，在社會上也得到廣泛認同。港府強硬聲明，對任何公務員違規會按機制嚴肅跟進。有人以公務員名義就政治議題發起集會，甚至參與罷工，是「自損招牌」甚至是「自砸飯碗」，不會得到大多數公務員支持。雖對政府造成某種衝擊，但不會動搖政府管治。

關於無休止的暴力衝擊及遊行、罷工問題。實際上，港府宣布廢棄修例後，以反修例為旗號的抗爭已失去持久的動力和合理性。而且持續激烈抗爭會嚴重擾民，受影響的市民慢慢會生厭、反感。事實上，無底線的暴力衝擊不僅在香港受愈來愈多人批評，而且在國際社會的形象愈來愈負面，連美國總統特朗普都稱之為「騷亂」（riots）。警隊支持政府、嚴正執法的意志不會動搖。暴力衝擊逐漸失去民意和輿論支持後，警方執法也就事半功倍了。

至於修例風波暴露的深層次社會問題，讓社會各界看到問題的嚴重性，已到了非解決不可的地步。港府如能借勢而為，完全有可能在解決積累已久的深層次矛盾方面，開創一片「新天地」。

中央不希望香港亂 但不怕亂

國家主席習近平明確指出，香港從回歸之日起已重新納入國家治理體系。香港現在形勢雖因修例爭議受到嚴重衝擊，但仍在中央掌控之中。面對回歸以來前所未有的困局，港府之所以還能夠保持定力，建制派以至工商界和各方面有識之士仍對香港穩定抱有信心，最主要原因就是香港背後有強大的國家。

不少人都問：中央如何看待香港今天亂局？中央非常呵護香港，當然不希望香港亂。中央能做出接受停止修例這樣一個重大決定，也是對香港社會對修例不同意見的尊重、包容，希望香港告別修例風波，盡快穩定下來。

但中央也不怕香港亂。上世紀80年代初中國國力並不強盛的時候，鄧小平就說過：如果說宣布要收回香港就會像英國首相戴卓爾夫人說的「帶來災難性的影響」，那我們要勇敢面對這個災難，做出決策。今天中國這麼強大，連美國的挑戰都不怕，還怕香港出點亂子？一方面中央完全有能力穩定香港，回顧中央強力支持香港戰勝兩次金融危機和SARS疫情的歷史，就可預見中央將出台各種支持香港穩定和發展的措施；另方面，由亂到治，是中央治國理政的一個重要經驗。香港出現亂局，也讓中央更加看清楚香港到底有什麼問題、原因何在，從而採取更有針對性的政策措施，確保香港的一國兩制實踐行穩致遠。

以「真普選」為終極目標不可行

特別要指出的是，反修例陣營改變五大訴求的內容，將原來要「林鄭下台」改為「立即實行真雙普選」，其目的顯然是想藉反修例聲勢突破人大8．31決定框架，脅迫中央接受他們的「真普選」要求。這個新動向不能不引起中央警惕。行政長官以至立法會如何普選，不僅涉及人大決定的權威，更事關香港管治權誰屬，中央必然堅守原則底線。若有人企圖製造管治危機來逼簽「城下之盟」，中央一定會強力反制。若有人以「真普選」為反修例終極目標，那就一定要碰硬釘子了。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]