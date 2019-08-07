民間自救，「做得幾多得幾多」，大家都不知道有沒有作用。但集合大家智慧，不妨一試。上周再次提出民間獨立調查委員會之議，有些朋友回應說阻力重重，曾嘗試籌組，但沒有什麼進展，故此改為以收集資料為主，希望為這次事件留下完整紀錄。

律師會則在8月1日發聲明，促請政府成立委員會，獨立調查示威行動的根本原因，而有關調查「不一定要以法定形式進行」。既毋須「法定」，律師會為何不以法律界為主力，自行籌組一個民間獨立調查委員會？法律界人才濟濟，不愁找不到合適人選。

時間無多 局勢再拖或無法挽回

不管什麼方法，我認為有心人都應盡快站出來，把訴求付諸行動，因時間無多，再拖下去，局勢可能已無法挽回！現在較「激進」的聲音漸漸不以獨立調查為主，而是要求政府必須接納「五大訴求」，缺一不可。5項之中，撤回《逃犯條例》修訂、成立獨立調查委員會，原是各界最大「共識」，但政府都避而不做；餘下的如撤回6．12「暴動」定性、不追究抗爭者及全面落實雙普選，爭議更大，政府更不願接受。

6月中當政治風暴尚未擴大之際，撤回修例和獨立調查應可以滿足大部分人要求。但今時今日事態急轉直下，以獨立調查回應民意似乎已經不足。在這一點上，林鄭月娥政府又一次失去一個解開困局的時機。

民間獨立調查成事與否，很視乎有多少具公信力、廣為市民接受的公眾人物願意參與。他／她們人數愈多，成功機率就愈大。所謂「成功」是指大多數市民「收貨」，認為民間獨立調查可以「還社會一個公道」，令激烈民情能逐漸降溫，大多數群眾和少數激烈分子開始「分道揚鑣」，社會可暫時得到喘息。

現在只靠警察清場、驅散、拘捕，應付來自四方八面的抗爭行動，社會是不可能恢復秩序的，因為激烈抗爭者背後有一大群不滿政府「乜都無做」，認為警隊濫權、執法不公、包庇黑惡勢力的市民。他們同情、諒解激烈抗爭，選擇不站在政府一邊，結果是局勢至今都無法平復。若不能重新得到市民信任和支持，政府是無法遏止街頭激烈抗爭行動的。

獨立調查委員會其中一個作用，就是希望能修補政府和民眾的關係，令民眾相信政府有誠意找出真相。政府棄之不用，是認為拖下去事情就會自動解決？

激烈抗爭分子一而再地衝擊北京底線，圍中聯辦、拆國旗拋入海，都是在挑戰北京忍耐力。周日新華社發表時評指香港「暴力行為不斷升級，中央不會坐視不管」。中央出手，會選擇在什麼時候？會出什麼招？

激進分子的衝擊，我相信不會停止。中聯辦、外交部、金紫荊，所有升掛國旗的地方都可以是目標；動機都一樣，就是挑動北京神經。稍後還有大大小小多場國慶70周年酒會、國慶正日慶祝活動等，都會成為「攻擊目標」！

至於抗爭行動，8月5日「全港大罷工」後，還有各地區集會遊行，目的是要令警方疲於奔命。到9月學校開課 ，抗爭行動還可以擴至影響上學、在學校區向學生派宣傳品，招數層出不窮。在這樣氛圍下，政府現在進行施政報告諮詢工作，已引不起公眾關注。很明顯，若街頭抗爭未退潮，政府在施政報告提出什麼政策措施都是白費心機，民眾反而會覺得政府是在轉移視線。

10月是關鍵月份

政府的盤算，或許是在10月施政報告或明年財政預算案加大力度「派糖」，推出「惠民措施」，期望可安撫民情。但可以斷言：「派糖」也救不了當前局面，派了也是白派！

8月5日「全港大罷工」收不到預期效果，很多人照舊上班，商舖繼續營業，生活一切如常！大罷工應是全民響應，製造「死城」效果，令政府重創。但8月5日情况並非如此，當天只是激進分子堵路堵車「阻人返工」，而非市民響應罷工！

新聞媒體沒有太多報道。由鍾庭耀博士主持的「修訂逃犯條例民意調查」，其中一項發現是「較多市民認為示威者過度使用武力」；訴求方面，以設獨立調查委員會和全面撤回修例得到最多支持。

香港目前處境很弔詭：大部分人都不滿政府表現，認為政府沒有回應民間訴求，故此示威集會遊行人數都沒有明顯減少；但在不滿之餘，一般人對於過激手法（過度使用武力），或影響日常生活的呼籲都不會接受。8月5日「全港大罷工」反應冷淡，就是一次明證。

這種心理狀態下，譴責暴力或單靠警隊武力清場都解決不了亂局，因消解不了民眾怨氣。不響應「全民大罷工」並不等於認同或支持政府！北京或林鄭政府必須拿出一個政治方案，令絕大部分民眾接受，才能紓解當前困局。

今年10月是一個關鍵月份。「十一」國慶70周年是大事，相信北京不希望出大亂子，也不希望有「重要人事變動」；即使要出招，也應該在「十一」後。但問題是，香港還可以「拖到」10月嗎？

激進分子不斷升級行動，也是要持續施壓，不讓時間冲淡民眾怨憤。可以想像，未來一波又一波衝擊、圍堵等不合作運動只會更頻密。

不能排除出動解放軍

亂局不止，「小道消息」指解放軍終會出動，協助港府「 平亂」。看目前形勢發展 ，出動解放軍已是一個「不能排除」的結果，因為沒有政治解決方案，由警察跟抗爭者不停打下去，沒可能撐到10月。

激進分子行動不斷升級、特區政府拿不出解決方案、北京不能坐視不理，一場終局之戰，很快就會上演。到底向來被稱為福地的香港，是否可以像以往一樣逢凶化吉，很快就有答案。

作者是資深傳媒人

[陳景祥]