盧子健：港人維公義保安全 政權硬鎮壓亂定性

前日林鄭月娥記者會的言論完全無視這個道理，但她真的是不明白嗎？雖然她過去兩個月處理危機表現非常差勁，但我認為她在記者會上講些什麼，都只是履行下級（而不是自治）政府的任務，滿足北京要求。她自己也知道去哪裏都不受歡迎，每個記者會最後是落荒而逃。如可以龜縮，她應該寧願龜縮下去。

政權發出將加強鎮壓的信號

所以在批評林鄭言論是廢話的同時，我們需理解林鄭的任務是什麼。林鄭記者會主要信息是，因《逃犯條例》修訂而引起的抗爭運動已變了質。抗爭者的「激烈」行為和「光復香港，時代革命」口號被定性為挑戰國家主權和一國兩制、衝擊法治和破壞香港繁榮穩定。這是政權發出將會加強鎮壓抗爭運動的信號，也是藉這個信號威嚇抗爭運動參與者，及分化勇武派與「和理非」（和平、理性、非暴力）。

反修例抗爭運動有沒有演變？有：運動形態有變化，抗爭行動升了級，訴求有增加。抗爭運動演變的主因是港人覺得香港變了質，亦因此感到很憤怒。抗爭運動的背景無疑有涉及一國兩制深層次矛盾，但運動核心動力由始至終是源於港人對兩個問題的深切關注：一是對個人安全的保障，另一是對公義的維護。正因政權在回應這場抗爭運動時一再挑戰港人在這兩個問題的底線，才導致局勢發展到今天這麼惡劣。可以說香港陷入危險境况，政權要負極大責任。

關於一國兩制，不少市民對香港一制不斷受擠壓、香港政經文化多方面愈來愈大陸化、北京未有兌現在港實施雙普選的承諾等確實感不滿。2014年雨傘運動被鎮壓後，港人對這些深層次矛盾的情緒遏抑了幾年，在今次抗爭運動爆發出來。但參與和支持這次抗爭運動的市民數目之多遠超過往政治運動，而市民情緒之高漲更是史無前例。雖然「光復香港時代革命」是不少年輕人鍾情的口號，運動中大多數市民早期叫得最響亮的口號是「撤回」和「下台」，近來很多市民叫的口號是「香港警察知法犯法」及「香港人加油」。這些口號與林鄭所講運動變質後的目的，根本扯不上關係。

修逃犯例的致命問題是觸及港人最重視的人身安全和自由。2003年就《基本法》第23條立法引起回歸後第一次大型抗爭運動，也是因港人害怕有關法例威脅人身安全。林鄭力推的修例在香港與內地之間的司法防火牆開一個洞，引發港人對內地司法制度嚴重不信任的情緒，擔心自己人身安全。但林鄭對此視若無睹一意孤行，是犯了極大的政治錯誤。

6月9日百萬人上街後，林鄭政府為強行通過修例，自編自導自演了6月12日金鐘「暴動」，以為這樣能震懾抗爭運動。這個策略適得其反，因警方使用過度武力清場，導致大量無辜、和平示威的市民受傷害，嚴重衝擊港人重視人身安全的底線。雖然修例是暫緩，或完全停止，又或壽終正寢，警方濫用武力已是對市民人身安全的即時威脅。所以6月12日後，市民要求撤回修例之餘，也要求撤銷「暴動」定性、要求獨立調查警方部署，正是要恢復對人身安全的保障。

可惜的是政權沒有接納市民合情合理合法的要求，反而企圖加大武力以壓服抗爭運動。市民眼見前線抗爭者受到警隊過度武力的摧殘，基於公義而支持這些抗爭者。但政權武力鎮壓變本加厲。先有7月14日血洗沙田新城市廣場，引起沙田居民極大不滿；7月21日元朗恐襲事件更進一步導致人心惶惶，挑戰道德底線，可說是壓在駱駝背上最後一根稻草。當港人覺得香港不再是一個安全城市、政府與警隊已完全背離公義，他們別無選擇，唯有奮起抵抗已盡失民心、只是依賴警察暴力以續命的政權。

「和理非」投入抗爭 不容香港變質

外國很多媒體分析，北京把香港亂局歸咎外國干預，只不過是掩飾他們在香港管治的失敗，他們心底裏不是不知道香港民心向背。同樣邏輯，北京和港府指控抗爭運動使用暴力、是挑戰什麼什麼底線，也是用來裝扮他們看不見港人核心訴求——保障人身安全、維護公義——作為他們使用暴力鎮壓的藉口。但正正是他們這種行為，令港人更加擔心，更加不能放棄。「和理非」是香港的強大主流力量，這一股力量又怎會想香港玉石俱焚？現在這股力量義無反顧投入抗爭運動，正是因為他們不容香港這塊璞玉不斷變質。雖是赴湯蹈火，港人仍選擇奮起反抗，挽救已成危城的家。

作者是公共事務顧問

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[盧子健]