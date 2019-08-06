歐陽五：不給房地產「鬆綁」 中南海底氣何來？

中國政府抑制內地房地產的政策已出台多年，以一線城市為代表的房地產熱潮基本退燒，樓價也已趨平穩。與此同時，中國房地產行業的日子並不好過，有規模的大房地產公司在喊着「活下去」的口號艱難度日，而實力欠缺的小企業已倒下一片。今年上半年，全國已有270家房地產企業在人民法院刊登公告破產文書。

儘管如此，地產界及市場對樓市再度走強的判斷卻一直存在。這是基於中國過往以房地產業提振經濟的記憶給人深刻印象，例如2003年中國將房地產作為支柱產業，拉動了整體經濟高速增長；2008年中國為防止境外金融危機的衝擊，減輕經濟下行壓力，全面放鬆住房按揭政策，令2009年內地樓市出現空前繁榮；2015年，由於經濟下行壓力上升，內地再全面放鬆房地產調控政策，這又導致了一波樓市的火熱行情。

在地產界看來，現時中國經濟又到了一個關口。今年第二季度GDP（本地生產總值）增長6.2%，再見新低。市場人士普遍預計，在經濟下行壓力進一步加大的局面下，中國政府再度放鬆房地產政策的可能也在加大，畢竟中國以樓市刺激短期經濟曾是屢試不爽。事實上，一些地方政府已放任樓價上漲，上半年佛山、蘇州、大連、南寧房價上漲過快，遭住建部直接點名批評；日前開封市宣布「取消新建商品住房3年限售決定」，卻又在次日緊急撤銷決定。足見地方政府在試探中央的底線。

底氣來自中國經濟韌性

在此情况下，中央並未對樓市「放水」，而是明確不以房地產短期刺激經濟，等於是給了市場及各級政府一個強勢回應；同時也向外界表明，房地產已不是推動中國經濟的首選工具。此舉一方面是為了避免放鬆房地產將帶來房價大漲、投資投機需求高漲、影響實體經濟等副作用；另一方面，對房地產強勢「按壓」，也顯示中央政府在面對境內外經濟壓力的當下，其對保持中國經濟增長穩定在合理區間，仍有足夠底氣。

這種底氣，來自於中國經濟韌性對經濟下行風險的化解能力。今年中國除了減稅降費支援實體經濟外，還加大了對製造業、信息網絡新型基礎設施建設的資金投入。更重要的是，中國目前經濟增長最大的動力是消費，今年上半年消費對經濟增長的貢獻率達60.1%，未來時間促消費的方向，則指向內地廣闊的農村市場。目前內地農民的增收速度，高於城市的收入增長，農村購買力還有充分的釋放潛力。一旦物流、互聯網基建完成對農村的覆蓋，中國農村基層市場會帶來驚人的噴發。

全球都企望的14億人中國大市場，中國自己更有能力和條件去撬動它。這應該是中國經濟不再依仗房地產的原因，也是不懼境外貿易威脅的自信所在。

作者是時事評論員

[歐陽五]