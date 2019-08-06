吳家鎚：「轉移地積比」重建市區 或已錯失時機

【明報文章】近這半年來，市建局行政總監韋志成一直很努力在不同媒體推銷新的市區重建模式，並強調若繼續沿用舊的重建模式和思維，只會令市區重建工作原地踏步，亦會令市建局陷入巨大的財政危機！
其實，行政總監所謂的新模式，是依據市建局前年在旺角及油麻地的地區研究為基礎，而研究初步指出，油旺兩區有逾2700幢樓齡逾30年的舊樓，當中三分之二更逾50年。然而大部分需重建的舊樓，其剩餘地積比已是零甚或負數。若按市建局現行模式「進場」重建，估計涉及虧損額達1380億元，所以市建局需探索新重建模式，探討多項重建「鬆綁」的方法，包括以轉移地積比增加重建效益、放寬樓宇高度、放寬地區發展的規劃標準、加大旺角油麻地發展密度、修例規定業主撥出部分管理費予大廈的「翻新工程備用基金」等。
就市建局構思「轉移及儲備地積比率」，幫助已「用盡」地積比率的舊樓重生，筆者同意可作進一步研究。事實上這個轉移地積比的方法，其實不是什麼石破天驚的新思維，上世紀20年代美國紐約曼哈頓為改善交通、居住和社區環境，已鼓勵私人發展參與，並達至三贏結果。台灣也有實行類似的容積移轉（transfer of development rights, TDR）做法。至於香港在1997年回歸前，基本上不論城市發展抑或市區重建，根本到處都是機會，發展商和土地發展公司（市建局前身）不愁找不到土地發展和舊樓重建！所以根本無需要和無人會提出上述類似方法。只是回歸後社會訴求有所改變，除樓宇土地供應日趨嚴重不足外，還有對保育歷史地標的要求、舊社區活化訴求、反屏風樓、抗議公共空間商場化、加快舊區重建等。若我們將這些看似不同但實有關聯的訴求歸納下來，正好顯示出，港人除了關心經濟之外，亦開始追求生活質素，希望香港能成為一個「宜居城市」和「成熟大都會」。於是乎，「發展與保育」就變得更加對抗性！結果，新舊土地發展和樓宇更新重建計劃比過往難，並設置更多限制。放寬發展規劃、增加地積比和轉移地積比等要求的聲音，自然也陸續出現。
必須引入新方法改善重建進度
筆者同意，以目前的市區重建步伐，根本追不上舊樓失修速度。這既非私人發展商，亦非市建局能改變的事實，因此必須引入新方法以改善。依據韋總監的轉移及儲備地積比的概念，可助油旺區內舊樓透過復修而毋須重建下，把未發展的剩餘地積比轉移至同區其他發展項目，甚至有助重組零散地盤，避免出現互不協調的孤立大廈，或可增加公共設施，改善社區環境。然而在香港，轉移地積比的做法過往只局限於個別特殊的保育項目，例如2011年聖公會獲准轉移地積比，於中環重置一系列的建築群。若要落實推行此新方法，就現時的城規條例及相關法律條文，政府必須作出相應修訂和調整，以配合落實推行！
除此以外，就其他城市的推行經驗來看，地積比轉移和儲備的方法，理論上可行，但亦不能忽略幾個成功推行的關鍵因素。
首先，要推行轉移地積比率的建議，必須先做好「規劃」，即要修訂現行的分區計劃大綱圖，以類似綜合發展區（CDA）整體發展的概念，詳細確立區內不同地方的發展需要。例如，某區多古蹟建築物，那麼該區應以復修保育為發展主導；某區是舊工業區，則可增加拆卸重建速度和地積比；何處會需要更多社區設施、公共休憩及商業設施等。先有共識，再規劃發展，這樣才可增加轉移地積比的可行性。
再者，政府部門對轉移地積比的做法，需要小心處理，要有一整套的「統一審核標準」，並依據各區既定的發展需要為基礎，否則會令全區地積比率出現混亂和發展密度過高的狀况。因此，有批評指市建局未來有意藉轉移地積比，放寬樓宇高度限制或發展的規劃標準，重建旺角、油麻地成為比現時密度更高的社區；然而現時旺角、油麻地兩區早已不勝發展負荷，放寬規劃限制後，對兩區造成極大壓力。
「緊湊城巿」發展模式
對於這個憂慮認為「調高地積比率令居住密度會被提高」，與此同時亦會「加劇屏風效應」影響市民日常生活，筆者對這個推論有相當保留，因現時政府已設立有關的規劃指引和條例，以規管高密度樓宇的通風標準及周邊環境和設施。而歐美先進國家的現代城市發展經驗亦告訴我們，高密度發展並不一定會降低人們的居住生活質量。例如，與香港情况類似的荷蘭，人多及土地資源貧乏，其採用的「緊湊城巿」（compact city）發展模式，亦即是以高密度市中心發展為主導的城市發展概念，當中荷蘭全國50%人口居於四大城市裏，而政府透過嚴格的城市規劃和高效的交通網絡，將四大城市連貫起來。因此所謂的「緊湊城巿」，簡單而言，即一方面要求市中心要有高密度發展、可靠的公共交通網絡減少居民對私家車的依賴，同時吸引更多人移向市中心居住，而緊湊城市模式下，對綠化地帶的保護有嚴格限制，以保障居民的生活環境質素。
必須公平小心處理
然而，轉移地積比亦有其局限，例如：申請人或業主須於同區有兩幅或以上的地皮才能轉移地積比，跨區轉移地積比的可行性不高，主要原因是不同地區，甚至同區不同街道的地皮價值，都可能有分別，在實施轉移地積比時，計算地價難度很高，並且會引起業權人士爭議。因此，此方法過往只局限用於保育方面，未見用於舊區重建上，原因並非不可行，只是轉移地積比率會帶來地區發展變化，亦帶來相關利益增減時如何平衡各人利益的問題。這個難題，不見得透過（補）地價就能百分之百解決到。
由此可見，不論地積比增加或減少，其帶來的影響不單是規劃修訂的爭拗，還會涉及私有產權爭議。所以要落實推行地積比轉移，政府必須公平及小心處理。
總括而言，地積比轉移政策是否適用於本港市區重建計劃？筆者認同可作嘗試，但綜觀各地的推行經驗，香港的主觀和內在條件似乎不足。最顯而易見的是，市區舊樓地積比剩餘率大多不足一成，與其他城市如台北平均約30%至50%比較，香港市區實難有如此高的剩餘地積比率的樓宇用地！不過最難之處是，現時市民對地區發展密度和樓宇高度及周邊設施配套期望，明顯與之前有很大分別；更何况規劃審議過程必然遇到的政治化情况！或許在市區重建工作上，我們已錯失採取「地積比轉移」方法的最好時機。
（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「轉移地積比，可增重建效益？」）