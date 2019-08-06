吳家鎚：「轉移地積比」重建市區 或已錯失時機

其實，行政總監所謂的新模式，是依據市建局前年在旺角及油麻地的地區研究為基礎，而研究初步指出，油旺兩區有逾2700幢樓齡逾30年的舊樓，當中三分之二更逾50年。然而大部分需重建的舊樓，其剩餘地積比已是零甚或負數。若按市建局現行模式「進場」重建，估計涉及虧損額達1380億元，所以市建局需探索新重建模式，探討多項重建「鬆綁」的方法，包括以轉移地積比增加重建效益、放寬樓宇高度、放寬地區發展的規劃標準、加大旺角油麻地發展密度、修例規定業主撥出部分管理費予大廈的「翻新工程備用基金」等。

就市建局構思「轉移及儲備地積比率」，幫助已「用盡」地積比率的舊樓重生，筆者同意可作進一步研究。事實上這個轉移地積比的方法，其實不是什麼石破天驚的新思維，上世紀20年代美國紐約曼哈頓為改善交通、居住和社區環境，已鼓勵私人發展參與，並達至三贏結果。台灣也有實行類似的容積移轉（transfer of development rights, TDR）做法。至於香港在1997年回歸前，基本上不論城市發展抑或市區重建，根本到處都是機會，發展商和土地發展公司（市建局前身）不愁找不到土地發展和舊樓重建！所以根本無需要和無人會提出上述類似方法。只是回歸後社會訴求有所改變，除樓宇土地供應日趨嚴重不足外，還有對保育歷史地標的要求、舊社區活化訴求、反屏風樓、抗議公共空間商場化、加快舊區重建等。若我們將這些看似不同但實有關聯的訴求歸納下來，正好顯示出，港人除了關心經濟之外，亦開始追求生活質素，希望香港能成為一個「宜居城市」和「成熟大都會」。於是乎，「發展與保育」就變得更加對抗性！結果，新舊土地發展和樓宇更新重建計劃比過往難，並設置更多限制。放寬發展規劃、增加地積比和轉移地積比等要求的聲音，自然也陸續出現。

必須引入新方法改善重建進度

筆者同意，以目前的市區重建步伐，根本追不上舊樓失修速度。這既非私人發展商，亦非市建局能改變的事實，因此必須引入新方法以改善。依據韋總監的轉移及儲備地積比的概念，可助油旺區內舊樓透過復修而毋須重建下，把未發展的剩餘地積比轉移至同區其他發展項目，甚至有助重組零散地盤，避免出現互不協調的孤立大廈，或可增加公共設施，改善社區環境。然而在香港，轉移地積比的做法過往只局限於個別特殊的保育項目，例如2011年聖公會獲准轉移地積比，於中環重置一系列的建築群。若要落實推行此新方法，就現時的城規條例及相關法律條文，政府必須作出相應修訂和調整，以配合落實推行！

除此以外，就其他城市的推行經驗來看，地積比轉移和儲備的方法，理論上可行，但亦不能忽略幾個成功推行的關鍵因素。

首先，要推行轉移地積比率的建議，必須先做好「規劃」，即要修訂現行的分區計劃大綱圖，以類似綜合發展區（CDA）整體發展的概念，詳細確立區內不同地方的發展需要。例如，某區多古蹟建築物，那麼該區應以復修保育為發展主導；某區是舊工業區，則可增加拆卸重建速度和地積比；何處會需要更多社區設施、公共休憩及商業設施等。先有共識，再規劃發展，這樣才可增加轉移地積比的可行性。

再者，政府部門對轉移地積比的做法，需要小心處理，要有一整套的「統一審核標準」，並依據各區既定的發展需要為基礎，否則會令全區地積比率出現混亂和發展密度過高的狀况。因此，有批評指市建局未來有意藉轉移地積比，放寬樓宇高度限制或發展的規劃標準，重建旺角、油麻地成為比現時密度更高的社區；然而現時旺角、油麻地兩區早已不勝發展負荷，放寬規劃限制後，對兩區造成極大壓力。

「緊湊城巿」發展模式

對於這個憂慮認為「調高地積比率令居住密度會被提高」，與此同時亦會「加劇屏風效應」影響市民日常生活，筆者對這個推論有相當保留，因現時政府已設立有關的規劃指引和條例，以規管高密度樓宇的通風標準及周邊環境和設施。而歐美先進國家的現代城市發展經驗亦告訴我們，高密度發展並不一定會降低人們的居住生活質量。例如，與香港情况類似的荷蘭，人多及土地資源貧乏，其採用的「緊湊城巿」（compact city）發展模式，亦即是以高密度市中心發展為主導的城市發展概念，當中荷蘭全國50%人口居於四大城市裏，而政府透過嚴格的城市規劃和高效的交通網絡，將四大城市連貫起來。因此所謂的「緊湊城巿」，簡單而言，即一方面要求市中心要有高密度發展、可靠的公共交通網絡減少居民對私家車的依賴，同時吸引更多人移向市中心居住，而緊湊城市模式下，對綠化地帶的保護有嚴格限制，以保障居民的生活環境質素。

必須公平小心處理

然而，轉移地積比亦有其局限，例如：申請人或業主須於同區有兩幅或以上的地皮才能轉移地積比，跨區轉移地積比的可行性不高，主要原因是不同地區，甚至同區不同街道的地皮價值，都可能有分別，在實施轉移地積比時，計算地價難度很高，並且會引起業權人士爭議。因此，此方法過往只局限用於保育方面，未見用於舊區重建上，原因並非不可行，只是轉移地積比率會帶來地區發展變化，亦帶來相關利益增減時如何平衡各人利益的問題。這個難題，不見得透過（補）地價就能百分之百解決到。

由此可見，不論地積比增加或減少，其帶來的影響不單是規劃修訂的爭拗，還會涉及私有產權爭議。所以要落實推行地積比轉移，政府必須公平及小心處理。

總括而言，地積比轉移政策是否適用於本港市區重建計劃？筆者認同可作嘗試，但綜觀各地的推行經驗，香港的主觀和內在條件似乎不足。最顯而易見的是，市區舊樓地積比剩餘率大多不足一成，與其他城市如台北平均約30%至50%比較，香港市區實難有如此高的剩餘地積比率的樓宇用地！不過最難之處是，現時市民對地區發展密度和樓宇高度及周邊設施配套期望，明顯與之前有很大分別；更何况規劃審議過程必然遇到的政治化情况！或許在市區重建工作上，我們已錯失採取「地積比轉移」方法的最好時機。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「轉移地積比，可增重建效益？」）

作者是香港城市大學專業進修學院講師

[吳家鎚]