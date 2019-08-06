木思：創作力量同幻想會嚇你一跳——回應浸大協理副校長楊志剛

這位以「教育工作者」自居的作者，實際上是一名資深公關，具體地說是資深政治公關，他在1970年代末完成的碩士研究論文是關於中國共產黨怎樣透過大眾傳媒來維護政權合法性。楊先生目前是浸大外務協理副校長，除了傳訊工作，也專責與社會名流權貴打交道，為大學籌款。

數以千計浸大師生校友參與聯署譴責楊先生，認為他近日的文章抹黑「反送中」運動的抗爭者，又認為他談及軍隊的言論，非學者應有之義，促請他辭去浸大管理層職務。浸大回應，該文章與浸大無關，並尊重教職員言論自由。楊先生則批評聯署者沒看過他的文章，要求他辭職是以言入罪，又強調自己有發表個人意見的自由。

作為楊先生的忠實讀者，我要為楊先生抱不平。第一，聯署者說楊先生所為非學者應有之義，那是當然的，我們不可能用對學者的期望和標準來量度政治公關的表現。第二，楊先生當然有言論自由，他的政治立場不應讓他失去工作。

雖然我反對以言入罪，但我也認同聯署者對浸大未來表達的憂慮。可是聯署者捉錯用神，問題核心不在於楊先生的政治立場，而在於他是否仍有能力履行大學管理層職務。

早在兩年多前，楊先生對七警案判決的評論已惹起非議。有法律界人士指他雖旁徵博引，卻在引述學術研究時斷章取義，而且論證過程取巧並有多個謬誤，把複雜概念簡化成偏頗的直線思考（註1）。

楊先生近期文章不再停留在直線思考的層次，因為文章陳述的已不是思考的結論，而是幻想的世界。他幻想近日的抗爭為「洋紫荊革命」。

在楊先生幻想的香港，社會抗爭只有年輕人參與，因為他們「連發泄性荷爾蒙也苦無地方」，只好「脫去西裝戴面罩上街守護我城行使公義」。楊先生幻想的民怨，只是源於經濟民生（註2）。

在楊先生幻想的中國，國家受盡多年屈辱，如今對內每個人民都得享富強、安穩、幸福生活，對外亦沒有試圖重整世界秩序，倒是時刻受外國勢力干預。只要香港立即按《基本法》第23條訂立國安法，國家就不會再在香港以威權來穩固政權，也不會加強維穩力度，並會讓香港有民主（註3）。

在楊先生幻想的世界，全世界一切政治經濟民生問題都可歸咎美國。顏色革命由美國策劃，而他幻想的「洋紫荊革命」亦是這些顏色革命之一。

楊先生作為浸大校長錢大康的公關，協助他認清社會局勢。楊先生幻想出來的世界觀，亦使錢教授7月提出3個問題，誤將政治問題理解為青年問題，又在8月提出成立莫名其妙的「真相委員會」而非獨立調查委員會。

是否仍有能力履行大學職務？

外務協理副校長的職務涉及大學發展、籌款、校友事務和公關。大學招聘楊先生時，要求他須具備環球視野、理解大學在國際定位的挑戰和機遇、有籌款能力等條件。

除了籌款能力外，楊先生似乎不再具備上述條件。楊先生的文章令人以為他活在平行時空，因為他活在自己幻想的世界，在其世界觀樹立了不少假想敵，連眼前社會正發生何事，也沒有足夠能力去掌握事實。既然楊先生的環球視野及世界觀都建基於幻想，他是否仍有能力繼續擔任浸大協理副校長，輔助錢大康教授處理外務校政及認清形勢，帶領大學在國際間定位？

註1：辨法論政，〈法官、政治傾向、判案——論《法官政治立場 主導了裁決？》一文〉（bit.ly/2KeQXcQ）

註2：楊志剛，〈「洋紫荊革命」的白手和黑手〉，2019年6月27日《明報》（bit.ly/2IQnJQT）

註3：楊志剛，〈洋紫荊革命第三波〉，2019年8月1日《明報》（bit.ly/2ZlCrW1）

作者是香港浸會大學教務議會前成員

[木思]