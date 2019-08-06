葉兆輝、張鳳儀：本是同根生 相煎何太急

香港由漁村起，經歷了多少次考驗，一步步走到今時今日的國際金融城市。20多年來，無論是全融海嘯、金融風暴、SARS、失業潮、學童自殺潮，港人好不容易「咬緊牙關」走過來。沒有前人付出，就沒有今日的我們；沒有昨天，也沒有今天成就。我們不應打倒昨天，亦不應漠視今天。歷史是環環緊扣，明天的香港，在乎我們今天的演繹。

現時社會上的爭拗，就恍如在同一屋簷下，兩派人各持己見，互數不滿。大家出生於不同年代，背負着不同價值觀，有不同經驗，意見分歧乃人之常情。只是當兩派人的爭拗加劇，對彼此的信任動搖，關係決裂，親人會變成仇人，和好亦只會變得遙遙無期。「贏了場交，輸了頭家」，堅持爭拗，滿以為能以暴力解決分歧，結果兩方均成為輸家，只有「仇恨」和「憤怒」成為大贏家，爭拗中亦會把許多無辜的人捲入漩渦中。

港大防止自殺研究中心有份參與的賽馬會青少年網上情緒支援平台「Open噏」，提供24小時網上輔導服務。6至7月間，需要情緒支援的個案急增，比平日個案增加了三成有多。當中高至危急級別的求助者大增兩倍半，他們有自殺意圖、有自殺計劃，並預備了自殺工具，而危急者則表示正在進行自殺或自殘行為，並有生命危險，情况實在令人擔憂。另外低自殺級別的，雖然沒有即時的自殺危機，但求助者均表達被負面情緒充斥，無法宣泄。不管有沒有參與前線社會運動，都感到無力、絕望、無助，需輔導員幫助梳理情緒。

港府「專業」精神 已一鋪清袋

臨近7月尾時，求助者則表達身心疲憊，對前景感到乏力。除了個人身心受影響，社會及家庭的問題也衍生了不少。有求助者表示自己沉溺於社交媒體，要不斷追看最新消息。另一邊廂，有求助者表達對身邊人經常傳來有關政治議題的信息感到困擾，因為在街上，只要開啟了「藍牙」，就會收到陌生人傳來的抗爭議程，情緒不得不被牽動；同時，若拒絕參與社運，就會受到朋輩欺凌。另外，有與家人政治立場不一的青年，要刻意逃避家庭聚會，或要趁父母睡了才夠膽回家，免得增加衝突。在元朗暴力事件發生後，除了有人表示市民被追打的畫面不斷回閃（flashback）外，憤怒、恐懼也不斷呈現。他們均表示對政府、警察甚或醫療系統的信任降至最低，即使自己有需要，都不會再選用公營機構服務。

港府一直以來努力建立的「專業」、「不偏不倚」精神，在這兩個月已「一鋪清袋」，彼此尊重的多元社會文化亦隨之瓦解了！

其實現時一些參與社會運動的人就恍如打「聖戰」一樣，他們看到社會上的不公義，所謂的專業失去了內涵，只剩下制度；他們厭倦每件事都以功利掛鈎，因此他們選擇走到最前，為追求一個不一樣的香港。成為「勇武」派的參加者包括了眾多年輕人、老師、社工，甚至一些專業人士。他們擺上了自己的前途，冒着生命危險，有可能被捉拿、要坐監，偏偏就堅持着這個「時代革命」，為的不就是執著要追求一個更美好的香港？當然參與者需提高警覺，不要成為國際政治下的棋子。

另一派的香港人捱過、辛苦過，幸運地取得今天成就，安居樂業，當然不想紛擾，不想破壞這份和諧。看到一場又一場不合作運動，擾亂了自己的日常，社交媒體只傳來打鬥的畫面，心裏的平穩就被打岔，認為年輕人不守規矩，厭倦看到他們霸佔馬路、圍堵警署等不當行為。他們介意不守規矩的行為，為的也不就是要一個美好的香港？

只要放下成見 萬事有商量

既然大家有同一個目標——共建一個美好的香港——為何不能好好傾談一下？雖然大家演繹的「美好」不一樣，但為何不能放下成見，共同建構一個雙贏局面？調解往往能為衝突雙方制訂一個雙贏方案，從而令雙方都得到最佳利益。雙贏方案從來都不會是單一地順從一方，反而是雙方都願意放下成見，冷靜地理性討論，即「一人退讓一步」，方能找到一個雙方滿意的雙贏方案。生意伙伴紛爭、家庭衝突也可以透過調解解決，國家與國家也可以透過談判化解矛盾。「輸打贏要」的態度，只會不斷撕裂香港，把所有無辜市民都捲入社會、政治爭拗當中，身心和家庭都只會玉石俱焚！

早前在天水圍警署有警民衝突時，遇上有人在私家車上向年輕人放煙花襲擊，一名警員步出將市民拉入警署暫避，其後又以較客氣的態度游說在場人士要小心安全及召喚救護車協助，獲對方大讚「辛苦你喇」、「呢啲咪人話囉」，又祝福他盡快「膊頭有花」。這個片段就足以證明，示威者與警察只要放下成見，一心一意為對方着想，萬事是有商量的。真誠，遠比暴力是更好的工具去化解怨仇！

「拆毁容易建造難」，如果要堅持以暴力解決問題，就等同拆毁我們一直引以為傲的核心價值，拆毁我們的法治精神，拆毁前人所犧牲而建造的美好香港，拆毁我們彼此間的信任。我們懇請每一個愛護香港的人，不要再散播仇恨的種子，不要為自己的政治目的而犧牲年輕人的生命。同時促請政府能從善如流，放下「身段」，別只執著那「睇唔過眼」的行為，盡快展開與年輕人的真誠對話，為香港打破困局，找出一個雙贏方案。儘管不易，還是要面對，否則社運帶來的負面影響只會不斷加劇！

可能現在是社會上各持份者嘗試拿起勇氣，彼此說一聲對不起的時候。各人積極改善現在情况，做好各人本分，做到以專業、不偏不倚和以人文精神為這個深愛的城市繼續付出和貢獻。日前，政務司長張建宗為特區政府施政未能達到市民期望道歉，正是有承擔和展示領導才能者的風範，為和解踏出正確一步。

作者葉兆輝是香港大學防止自殺研究中心總監，張鳳儀是香港大學防止自殺研究中心培訓顧問

[葉兆輝、張鳳儀]