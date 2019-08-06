梁美儀：注意！警方已被街坊「包圍」

在剛過的周六日，強悍的，是多區的「不設防」街坊。

周末在黃大仙，不少穿短褲便服、踏着家居拖鞋的街坊，聞風趕至港鐵站附近警方駐紮位置，反包圍警員，狠狠痛罵警員之餘，同時不停叫喊，要求警員離開他們的社區。

那個畫面是震撼的，因為大多數包圍警方的街坊，什麼防護裝備，就連最基本的口罩也沒有。他們面對裝備齊全的警員全無懼色，他們甚至斗膽以雨傘敲打警車及警員。

到周日，同樣有大批觀塘街坊，得悉有示威者以觀塘警署為目標，於是走到警署外聚集，聲援示威者。這批街坊同樣沒有任何裝備，以真面目示人。他們聲嘶力竭地痛罵警員為「黑社會」、着他們「返元朗」，並要求警員「收隊」。

他們的到來，成了一眾已「上gear」示威者的掩護。街坊的集體力量，曾一度令警員退回警署。

在這場反修訂《逃犯條例》運動中，打從警方於6月12日第一次在金鐘向示威者施放催淚彈、橡膠子彈起，警民決裂。到7．21發生元朗白衣人襲擊市民事件，但警方接報後遲遲未有到場，令民眾對警方的痛恨激至沸點。

如今連普羅市民也毫不掩飾對警員的仇恨，有的視警方是破壞社區安寧與平靜的始作俑者；有的認為他們與黑勢力勾結。這些不設防的街坊，走到前線抗衡警方、包圍警方，等於是民眾向警方舉起「紅牌」，要求他們離場。面對這些手無寸鐵的街坊，警方在行動上也變得綁手綁腳，因只要誤傷平民，民眾的反彈必然更大。

警隊縱有中央多番出面力撐，但這足以成為他們能好好在社區執行職務的依靠嗎？答案顯而易見。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]