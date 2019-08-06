劉進圖：管治無效 窮途待變

北京必須重新考慮香港政策方針，或是加強鎮壓全面操盤香港施政，讓一國兩制名存實亡；或是更換班子懷柔紓緩局勢，保住香港的國際金融中心地位。從中國當前戰略需要來看，保住香港特殊地位，更有利於抗衡美國圍堵遏制。

就算示威衝突激烈程度不再上升，經濟如常運作（business as usual）已經不可能了。旅遊和零售業首當其衝，多國對香港發旅遊警示，內地怕自由行旅客思想受衝擊，公共交通隨時受阻，商場隨時變戰場，任何大型活動都可能變示威或騷亂，盛事之都肯定「玩完」。地產商紛紛押後賣樓投地計劃，中產階層積極移民，不少人會趁高價賣樓套現走資，樓市和股市已開始感到壓力。

假如宣布戒嚴或出動解放軍，樓市股市必然大跌，西方國家聯手制裁，香港獨立關稅區地位及國際金融中心不保，替中國企業套外匯、籌集資金、走出國際的功能就會喪失，還要中央倒過來輸送資金支撐，這是不是中央想見到的局面？香港如今管理的金融資產多達3萬億美元，等於中國大陸外匯儲備總和。香港亂局若不平息，這些資產遲早會轉移。資金若迅速外流，港元聯匯就會受衝擊。北京如何應對？把港元改與人民幣掛鈎？

靠武裝力量維持穩定，在蘇聯時代的東歐可以，因為閉關鎖國；在今天的中國內地可以，因為政府全面控制居民活動及資訊；在香港不可以，因為有人身自由、網絡通訊自由、資金進出自由。若取締這幾項自由，香港就和深圳無異，國際金融中心就無法運作。

靠武力和刑律 能扭轉局面嗎？

不能戒嚴，不能出動解放軍，以免影響國際金融中心地位，就只能倚靠香港警隊加強鎮壓。後果如何，過去一周已看得很清楚，就是社會撕裂更深、警民衝突區區爆發，局勢更難平息。

激烈的衝擊未必能持久，但野貓式的抗爭無法防範。催淚彈加水炮車或許可以驅散街頭抗爭，示威青年被迫轉去商場和港鐵站集結，警方發射什麼武器？衝進去埋身肉搏？元朗一役，黑社會也出動了。警察枉法包庇，流氓恐怖襲擊，效果如何？當權者心知肚明。

當政府對大批熱血青年控以暴動罪，摧毁他們的未來，這些人的親人、同學、朋友會怎樣想、怎樣做？倚靠警察武力鎮壓和刑律阻嚇，能夠扭轉局面，恢復社會正常運作嗎？答案已經清楚寫在牆上。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]