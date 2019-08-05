梁文輝：從情報政策看法國「黃背心」和香港「反修例」

國慶次日7月15日，國家反恐情報協調組（CNRLT）提交了一份「國家情報戰略」，在新形勢下重新佈置各情報部門協作的路線圖。這協調組直接向總統負責，根據這報告的建議，馬克龍劃訂政府在情報工作上的軸心。恐怖襲擊依然是首要應付對象，但同時新增了一項「危機推演」，「跟進及分析社會運動和伴隨的危機推演將是各情報部門的首要工作」。這個內部安全的憂慮，是上一份2013年發布的「國家情報戰略」所沒有的。

黃背心運動發生後，馬克龍政府倚靠「全民大辯論」諮詢機制和控制暴力的非常手段，至少在表面上控制了運動更進一步的暴力傾向（關於政府使用過度暴力，多個國家及國際組織已予譴責，這包括法國人權協會、全法學生協會、法國保衛人權專員、法官公會、國際特赦組織、歐洲議會……），但在這過程中也暴露了政府（及大部分媒體）當初無法預見事態的發展和演變。這牽涉到本文開頭提到的CNRLT報告的主要關注。

這裏不準備詳述這報告的內容，只想闡明情報的蒐集、分析和運用，對政府管治，尤其是在社會運動爆發後，後續的理性和非理性發展、可控或不可控、可化解或加深對抗，都有重要意義。

法國與香港表面上沒有直接可比性。但我們還是先看看法國的主要情報分工，主要是6個局：國際安全局（DGSE，隸屬國防部）、國家安全局（DGSI，隸屬內政部）、軍情局（DRM，隸屬國防部）、反滲透局（DRSD，隸屬國防部）、海關情報局（DNRED，隸屬財政部）、地下錢莊調查局（TRACFIN，包括打假、洗錢、恐怖活動財源，隸屬財政部）。

另外警察DRPP、憲警SDAO、司法SNRP和以上部門均有專門課題的情報網（包括內政部的民情情報局SCRT，負責今次運動的情報）。因應時代要求，2017年國防參謀部成立了網絡防衛司令部（COMCYBER，統一各軍種的網絡戰情報資源）。再加上各級情報官員的訓練院校、情報監察機構、國家層面的協調組織，可真是無論挑戰多大，均是有備而戰。但這些資源在黃背心運動開始的一刻，均沒有發揮應有作用。

沒有發揮作用不可怕，事後緊急檢討才是重要。在這CNRLT的報告裏，也感嘆網絡時代對社會運動突然冒起的威脅，其採用暴力可傾覆民主基礎和引發共和國法制的危機，「其激進行為提醒各級情報部門須提高警覺，預防暴力……在社會基層通過例如基層代表、基層社團或媒體，較好地認識基層的生活面」。報告贊同示威自由，但暴力須杜絕。法律的工具及執法的力度，因而變得非常重要。

應對暴力示威的法律工具

今年4月10日，法國政府頒布了「關於加強示威期間治安維持」的法例，或簡稱「反打砸法」：第4條對示威期間面部全部或局部遮蒙的示威者，可處1年監禁及1.5萬歐元罰款（這亦是普遍俗稱的「anti-mask law」）；第5條對攜帶武器或可用作武器、煙花、可用於投擲襲擊的物品的持有人，處以3年監禁及4.5萬歐元罰款。

事實上，這套法律比起1970年6月8日頒布的「反打砸法」溫和得多了。1970年的立法是繼1968年事件後，政府感覺苦無法律工具足以應對，而經兩年辯論產生的成果，覆蓋全面而刑事責任詳盡。但1981年密特朗上台後廢止（這可以說是「為捍衛民主而制訂法律」和「為捍衛自由而遠離法律」的西方數百年法學爭論的延續，看不到盡頭，相信也永沒有令所有人滿意的結論）。

另一方面，法國的國安法對以暴力危害公眾利益及其背後勢力，則提供比較健全的工具（Article L811-3），其執行對象覆蓋面廣，包括可引發武裝行為的示威者；軍事或準軍事組織；危及國安、領土完整、政府機構功能；挑釁國家法制；通敵；教唆或煽動對個人或某特定團體的仇恨；製造或引發恐怖行動（這些對目下香港都可能很適用）。警察為預防暴力可享較廣權力，必要時可檢查電郵，甚至攔截。

由於具備了各層組織上的便利，加上比較有效的法律工具，法國警察對遏止黃背心運動的惡化起了重要作用。雖然警察本身的暴力執法也受到非議，但哪裏的政府的任何作為沒有非議？

法國保密情報資料的努力

情報網重要，對情報資料數據的保存、保密和分析，更加重要。這裏不得不順便提一下法國人在這方面的努力。隨着「大數據」時代到來，儲存「雲數據」及分析數據的工作顯得愈來愈重要。2015年，法國飽受一連串恐襲。情報部門10萬大軍總動員下，蒐集海量數據，卻苦無分析工具去處理每條信息。這時一家美國矽谷的新創企業「Palantir」出現了。此公司的分析軟件，據說2011年曾偵查到拉登的隱藏地方，助力美軍追擊；其開發的各類軟件更供應美國中情局、國安局、聯邦調查局等部門。據稱當年法國情報部門的主管看過演示後都大為驚艷，遂於2016年由內政部DGSI簽購合同。

去年Cambridge Analytica盜竊facebook用戶資料助選特朗普曝光，Palantir也間接被牽涉在內。而在同年3月，美國聯邦政府頒布「CLOUD Act」（Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act），強迫美國公司（駐本土或駐海外）如被要求，必須將顧客的資料數據（尤其是「雲儲存」的）提供給美國政府有關部門（聯邦或地方的）。如此，法國情報網的敏感數據豈不難以保密？

同年底，法國內政部終下定決心，提前終止與Palantir的合同（原定是2021年），轉而與本土22家公司組成的「Cluster Data Intelligence」合作，共同開發情報分析軟件。雖然業內人士估計，美、法在這技術上的差距至少有5年，但核心技術還是自主開發和掌握，盟友也不可輕易信任。

小結

據局部統計，法國今次受黃背心運動影響，全國酒店餐飲業營收同比減少8億歐元，立案保險賠償達2億歐元，運動期間受破壞的近3000個公路雷達及無數公共市政財產估值超過1億歐元；如果加上各商業營收的無形損失，法國去年第四季度的國民生產估計減少了0.1%。

法國的例子對香港是否有啟示作用？自回歸之後，香港的外部環境愈來愈複雜，連前殖民宗主國都可以搭上一腿。但本地在法律上似乎對外來和內部的安全威脅未有過立法進程。沒有國安法，沒有政治上的傾覆罪，更沒有間諜罪（殖民地年代的曾昭科案也從未開審）。舊殖民地政府遺留下來的GCHQ（英國政府通訊總部）和SIS（英國秘密情報局）分子尚有多少潛伏在各級機構，也難以掌握。

香港真是個各方角力而不受懲罰的天堂。但這是涉及整個地區安危的大是大非問題，應好自為之。

作者是自由撰稿人

[梁文輝]