蔡熾昌：香港到了最危險的時候！

政府是這次風波的始作俑者。撇開引起風波的修例處理不當不談，在善後工作方面，政府似乎是採取「無為而治」策略。除了以更強硬手法對付示威者、迅速控告他們暴動外，看不到有任何紓緩措施收拾殘局；對社會賢達提出的意見，包括幾乎囊括不同政見人士的共識——成立獨立委員會，全面調查整個事件而非針對警方是否有使用過分武力——都置若罔聞。真不知道政府高層心中想什麼？當他們看到警民衝突的畫面，難道無動於中嗎？給市民的感覺是「四無」——無能、無心、無恥和無良！難道真的想把香港「送終」嗎？

誠然，當局是舉步維艱。但龜縮不是辦法，一定要放下身段，與市民同行（特首還記得競選口號嗎？）。香港有不少有心人都希望出一分力，力挽狂瀾，政府應盡快與他們攜手合作。假如政府的策略是有意或無意地讓示威者為所欲為，好使大部分市民反感，從而扭轉民意，這是十分卑鄙的，因為你們把香港的下一代和香港作為賭本，歷史不會放過你們，香港不會原諒你們！

時間站在年輕人一邊 絕不應無謂犧牲

示威的年輕人對阻止修例通過是功不可沒的。沒有他們6月12日的努力和犧牲，法例可能已經通過！香港絕大部分市民是心存感激的。可是最近一連串激烈行動，包括圍困警署，都不是市民希望見到的。謹此向勇武的年輕人說幾句真心話：

（1）大家都明白政府的行為令人憤怒。不說別的，就以當局對7月21日元朗白衣人的暴行和示威者的抗爭行為的不公平對待，已令人憤慨！但假如「以暴易暴」，只是以雞蛋對高牆，沒有效果，只有反效果——慢慢失去市民的支持（這似乎正是政府期待的）！請不要忘記5年前「佔中」的經驗，不要重蹈覆轍！

（2）再者，我們忍心看到年輕人受傷甚至被捕嗎？值得嗎？對得住他們的父母嗎？再說遠一點，前線警員是被擺上枱的，我們都不想見到他們受傷，他們可能是你們的兄弟或者朋友！

（3）感謝你們的努力，逃犯條例修訂已經「壽終正寢」，香港市民已贏了一仗，是應該停下來，歇一歇。一路走下去，你們是會疲累的。知所進退是明智，並非軟弱！香港有許多不公義的地方，絕不能一次妥善處理。你們還年輕，時間站在你們一邊，絕不應該作無謂犧牲！

耆英之言，你們可能聽不進去。請你們聽聽梁天琦7月28日在獄中寫給香港人的信。現在節錄一部分與你們分享：

「政治的工作不只是要令支持自己的人繼續支持自己，而更是要令不支持自己的人轉為支持自己……我們必須警惕每一言一行，到底會更接近目標，還是距離更遠呢？」

「我們需要的，不是以自己寶貴的生命和他們對賭，而是在苦難中煉成堅毅與盼望。」

鏗鏘之言，充滿智慧，令人刮目相看，值得面對困境的香港人深思。

有傳言中央不同意林鄭月娥用「撤回」兩字，所以林鄭「企硬」。若然，希望中央海量汪涵，讓林鄭可以更好地解開這個困局。更希望中央能以劉邦對雍齒的雅量對示威者，這將有助人心回歸。香港已經到了最危險的時候，希望各方同心同德，把香港抽離險境，功德無量！

作者是香港考試及評核局前秘書長

[蔡熾昌]