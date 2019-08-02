曾志豪：香港非只由警察組成

所以這個階段已經不是講道理，而是非常單純，講權謀、政治形勢的現實問題。

政府押注在「強硬不退讓」的立場，和警察的強硬有莫大關連。

張建宗的「道歉」，被警隊工會「以下犯上」反駁，要求解釋澄清。最後張建宗「跪低」屈服。

張建宗已經把道歉範圍限制在元朗7．21這宗黑白對錯相當明顯的案件上，警察工會仍然覺得受委屈，等於說：警隊是不能批評的，執法的人不會犯錯。

政權依靠警權維持 成今天困局關鍵

警察正威脅林鄭月娥或北京政府：選邊——要槍桿子還是要民心？

北京和林鄭都選擇了警察，於是警察更肆無忌憚。出動霰彈槍、用盾故意撞倒記者……有恃無恐，應該是警察現在的寫照。

香港是各界都反林鄭，除了警隊。政權依靠警權維持，也就成為今天香港困局關鍵。

要提醒林鄭政府：任何一個社會，都不是只由警察組成。難道政府認為，只有警察的社會，仍然能順利運作？難道政府各級公務員，包括其他紀律部隊、政務官、社會各界都不滿政府和警隊，這個城市仍然如常嗎？

為何每次衝突過後，哪怕是示威者的武力愈來愈升級，但政府渴望的「民意逆轉」並未發生？反而更多人同情支持。近日社會各界蜂擁捐贈飯券予抗爭者、許多店舖願意免費提供支援、警察在各區「執法」都遇到街坊的阻止喝罵……凡此種種，正是全港不合作運動的勢頭正在形成。

借用「五四」的口號——現在是「外爭港權，內除警賊」的局面。向世界表達香港人反對《逃犯條例》修訂，希望維持香港獨特司法自主權的決心；對內則要革新警隊，消除那些「警黑勾結」的害群之警。

政府押注警隊便覺得管治無憂，實在天真可笑。世上豈有軍政府治下社會繁榮穩定？中國歷代短命王朝都是高壓管治失敗的例子，高材生林鄭難道不知道嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]