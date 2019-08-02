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2019年8月2日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：政府「退場」 民眾應編寫民間施政報告／文：呂大樂
聞風筆動：團體再辦撐警集會 暫未獲西環動員／文：李先知
葉健民：不可以失去警隊 但可以失去市民嗎？
吳漢華：政府應游說警隊 獨立調查符合警隊利益
曾志豪：香港非只由警察組成
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筆陣：政府「退場」 民眾應編寫民間施政報告／文：呂大樂
【明報文章】香港特區政府崩潰了——或者未至於全面崩潰，但基本上已不能回復平常的運作。
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筆陣：政府「退場」 民眾應編寫民間施政報告／文：呂大樂
聞風筆動：團體再辦撐警集會 暫未獲西環動員／文：李先知
葉健民：不可以失去警隊 但可以失去市民嗎？
吳漢華：政府應游說警隊 獨立調查符合警隊利益
曾志豪：香港非只由警察組成
聞風筆動：團體再辦撐警集會 暫未獲西環動員／文：李先知
葉健民：不可以失去警隊 但可以失去市民嗎？
吳漢華：政府應游說警隊 獨立調查符合警隊利益
曾志豪：香港非只由警察組成
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