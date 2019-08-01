梁美芬：屢失選民資料 政府無人問責

須修私隱例限時通報 保障市民知情權

今次遺失選民冊事件隱瞞了兩年之久，大大增加了調查難度，而去年10月國泰航空爆出940萬名乘客資料被不當取覽，國泰也是隱瞞了半年才主動公布。兩件事的共通點，是涉事機構都沒有在資料外泄後短時間內公布，受影響的市民蒙在鼓裏。反觀歐盟，他們在2018年開始實行《通用數據保障條例》（GDPR），若機構沒有在資料外泄後72小時內通報，最高罰款可達1000萬歐元或該公司上個財政年度全球營業額的百分之四，被公認為史上最「辣」的私隱保護法。

此外，GDPR亦反映現行私隱條例缺乏阻嚇力，私隱專員猶如「無牙老虎」。外泄了980萬名乘客資料的國泰，找來一間曾經外泄1500萬用戶資料的網絡公司提供個人資料監察服務作為補償，令人哭笑不得。早年全城嘩然的八達通事件，八達通僅僅自願將盈利捐出。反觀facebook就因為被揭發默許「劍橋分析」過度收集用戶資料沒有對外公布，預料被罰款530億港元，等同特區政府去年的財政盈餘。

選民個人資料極其敏感，兩度嚴重外泄都草草了事，嚴重打擊市民登記做選民的意向和信心。政府必須由自己做起，引入科技妥善管理所有內部檔案，日後必須在短時間內向公眾交代事件。科技發展一日千里，當法例追不上科技發展，就會產生新的灰色地帶和漏洞。是以香港的私隱保護法例不但要趕上現今科技發展趨勢外，更加應該早着先機，具前瞻性地修改，預早解決以及規範未來科技發展可能出現的問題。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]