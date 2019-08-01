梁美芬：屢失選民資料 政府無人問責

【明報文章】選舉事務處公布2016年立法會選舉後遺失選民登記冊一事的調查報告，涉及8136名選民個人資料，指無法確切斷定選民登記冊何時和如何遺失，亦無人須受懲處，叫市民既失望又憤怒。選舉事務處相信是至今泄漏了最多市民私隱的政府部門，2017年特首選舉期間也遺失了全港378萬登記選民資料，同樣不了了之，沒有官員問責。政府必須嚴肅跟進，徹底檢討內部守則，問責失職者，避免同樣事件再次發生。而踏入社交媒體年代，收集個人資料的新方法層出不窮，政府有必要修訂《私隱條例》，尤其是規定機構必須限時通報外泄，以保障市民的知情權。
須修私隱例限時通報 保障市民知情權
今次遺失選民冊事件隱瞞了兩年之久，大大增加了調查難度，而去年10月國泰航空爆出940萬名乘客資料被不當取覽，國泰也是隱瞞了半年才主動公布。兩件事的共通點，是涉事機構都沒有在資料外泄後短時間內公布，受影響的市民蒙在鼓裏。反觀歐盟，他們在2018年開始實行《通用數據保障條例》（GDPR），若機構沒有在資料外泄後72小時內通報，最高罰款可達1000萬歐元或該公司上個財政年度全球營業額的百分之四，被公認為史上最「辣」的私隱保護法。
此外，GDPR亦反映現行私隱條例缺乏阻嚇力，私隱專員猶如「無牙老虎」。外泄了980萬名乘客資料的國泰，找來一間曾經外泄1500萬用戶資料的網絡公司提供個人資料監察服務作為補償，令人哭笑不得。早年全城嘩然的八達通事件，八達通僅僅自願將盈利捐出。反觀facebook就因為被揭發默許「劍橋分析」過度收集用戶資料沒有對外公布，預料被罰款530億港元，等同特區政府去年的財政盈餘。
選民個人資料極其敏感，兩度嚴重外泄都草草了事，嚴重打擊市民登記做選民的意向和信心。政府必須由自己做起，引入科技妥善管理所有內部檔案，日後必須在短時間內向公眾交代事件。科技發展一日千里，當法例追不上科技發展，就會產生新的灰色地帶和漏洞。是以香港的私隱保護法例不但要趕上現今科技發展趨勢外，更加應該早着先機，具前瞻性地修改，預早解決以及規範未來科技發展可能出現的問題。