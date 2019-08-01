陳帆川：當權者撕裂社會 網上「打小人」不足為奇

教職員咒罵濫暴警 言論過火？

「打小人」習俗是香港旅遊發展局官方網站推介的活動之一，被認定為「香港道地的生活文化」，並且「可以看作是一種釋懷及轉運的渠道」。不論是「釋懷」還是「轉運」，都非常切合現今港人需要。

有教職人員在個人社交帳戶，以僅公開予朋友閱讀的形式，咒罵濫用暴力的警察，上演了一幕文字版「打小人」。前特首及建制陣營如獲至寶，大做文章。不過該言論到底算不算過火呢？其實可以從兩點分析：第一是咒罵的對象，第二是咒罵的內容。

當權者管治失效，硬推警隊「迎戰」示威者。但警察早在雨傘運動時流失普遍支持，並在今場運動裏屢爆醜聞，深化跟示威者的彼此仇恨。大量港人跟任職警察的朋友勢成水火，許多人甚至將其跟「人類最親密的哺乳類動物」掛鈎，情緒一發不可收拾。

在劍拔弩張的時刻，該教職員其實並無「一竹篙打一船人」，而是清晰地針對「用過暴力」的警員。再者，建制陣營一直認定警方克制、理性、非暴力，所以該段罵人的說話，在建制的角度裏其實並不成立，所指無人。邏輯上，除非連前特首及建制陣營都認為警察濫用暴力，才會為暴力警員遭人責罵而感到不值。

第二，我們常常在網上看到很多惡毒的語句，但如果將其簡化成廣東話的日常用語，可謂尋常至極。就咒罵人家下一代方面，廣東話款式多變，咒人絕後的有「絕子絕孫」；咒人有後但活不長的，有「生仔無屎胐」（嬰孩患閉肛症，因不能排便而死亡，又跟因果報應有關）；咒人全家死清光的，大家也非常熟悉，在此不贅。

如果大家有留意網上短片，便不難發現，香港人無論是讓座、找贖，或出街撞到人等問題，都動輒搬出此等級數的用語作咒罵之用。如今套用在大是大非之上，竟一下子勾起了部分人的言語潔癖。到底是香港人標準劇變，還是有人恃勢凌人、轉移視線？

言論過不過火，從來都是主觀的。今次有教職人員「擦槍走火」，你可以反感，也可以批評，但無權逼令其負上毫不對等的責任，因為客觀上他並無教唆他人行使暴力。什麼才是真正過火？曾大喊「殺無赦」，又跟疑似狂徒握手稱道的何君堯當仁不讓。不過你看，他的議席還固若金湯呢！

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]