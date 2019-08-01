陳閱心：不可挑起內地人民族主義情緒

倘14億人敵視香港 北京便順民意強硬

為促使北京主政者接納香港人的訴求，有一件事香港人必須緊記，就是絕不可挑起內地百姓嫉妒和敵視香港的情緒。

民族主義情緒可以是很恐怖的。義和團之亂，不分青紅皂白地屠殺了很多幫助中國建設的西方人，將華北地區弄得滿目瘡痍，終至八國聯軍犯境，結果是喪權辱國。幸好當時張之洞、劉坤一等南方督撫封疆大吏形成東南互保防線，不理會昏庸剛愎的慈禧太后的非理性由自卑到自大的民族主義心態，不接受向外國宣戰的朝廷聖旨，堅拒義和團南下，得保南方不亂，功德無量。

香港人必須明白：如果14億內地人被誤導而敵視香港，北京主政者便無可選擇地只能順從「民意」而對香港強硬。700萬人是不可能跟14億人對抗的。

香港人必須知道，內地老百姓其實大多數是善良的，不少官員也是精幹專業的（雖然內地官場的各種弊病亦是眾所周知，內地網紅小說《官居一品》中，作者借明朝內閣大臣高拱之口狠罵官場八大積習，便罵得十分痛快淋漓）。

爭內地人支持 不可擺出文化優越感

早約30年前開始，我便常到內地許多城市作學術交流（那年代香港人很有興趣認識內地，內地人也很想了解國外世界），亦長住過內地，跟內地高官或民間市井都在工作上打過交道，自信頗明白在數十年間內地人對香港人印象的變化。

中國改革開放初期以至中期，內地人對香港人是由衷地敬佩，香港廣東話歌曲和電影在內地被追捧，香港人在內地普遍被視為有禮義、有文化素質。但隨着中國內地經濟增長，內地人財大氣粗，便愈來愈產生不願再做「小弟」而要壓住香港人以吐氣揚眉的心結。還記得1990年代初，我到上海交流，晚上跟一位將要當大學校長的上海人夜遊船河（他到香港受訓時我曾接待過他），我直接問他：「上海人是否都普遍以超越香港為志向？」那時候，上海比香港還差很遠，上海南京路仍頗冷清。但今天，上海人已經不很把香港放在眼裏了。

香港若求偏安一隅，要原有生活方式和核心價值不變，便需要爭取內地老百姓的理解和支持，不可趾高氣揚地擺出文化優越感。要不亢不卑、有理有節地跟內地人溝通，讓內地人知道（包括善待來港的內地旅客），今夏香港人的申訴，沒有「反中亂港」的意思，只是實實在在文明的訴求。

作者是大學前副校長

[陳閱心]