甘文鋒：中美能否避開修昔底德陷阱？

當然我們留意到修昔底德陷阱是一個陷阱，而非定律。陷阱是可以規避的，而在哈佛大學研究修昔底德陷阱計劃中的16個案例，其實亦有4個案例沒有引致戰爭。因篇幅所限，本文希望分析其中3個案例，看看歷史上能夠避免戰爭的案例，是否適用今天的中美情况。

依時序來說，第一個個案是15世紀末西班牙挑戰葡萄牙。當時兩國的競爭領域在全球貿易及擴展殖民地。早在15世紀中葉，葡萄牙已派遣海軍遠航，尋求黃金及新商品。一直領先的葡萄牙在15世紀末受到鄰國西班牙的挑戰，並在南美洲出現了「領土糾紛」，最後由教王出面仲裁，在地圖上劃出分界線，以東歸葡萄牙，以西則歸西班牙。這個做法，今天看來有點兒戲，但這個做法在當時卻非常合理，因為葡萄牙及西班牙均為天主教君主，違反教王的決定，直接影響他們的王位合法性。

第二個案例是20世紀初，英國受到美國在全球經濟主導權的挑戰，特別是美國當時全力發展海軍，挑戰英國在西半球的霸主地位。當時英國因為領地過於分散，而且沒有在美國南北戰爭時支持南方邦聯，放棄了控制美國的最後一手棋。此外，英國當時在西半球亦沒有可靠的盟友，加上同時面對近鄰德國的軍備競賽挑戰，根本沒有可能同時面對多方敵人。因此，當時英國選擇放棄西半球，與美國建立友誼。這次讓步的結果，是美國在第一次世界大戰中全力支持英國，這個盟友在擊敗德國的過程中具有決定性的作用。

第三個案例是20世紀中期到末期，蘇聯對美國全球霸權的挑戰。二戰後，兩個同盟國家成為對手。與此前相比，這個時候兩國已有核彈，開戰成本上升不少。兩國相互承諾限制競爭，由1972年戰略武器限制談判至1980年代列根與戈爾巴喬夫峰會，都一直在避免核戰。我們經常持負面態度的冷戰，卻恰恰是兩國成功避開修昔底德陷阱的手段。結果是美國40多年的圍堵取得成功，加上自由市場國家在經濟發展更為成功，最後以蘇聯崩潰作結。

今天的中美關係，是中國的經濟發展令美國感到威脅，因此以貿易戰為藉口，開始了不同方面的試探圍堵。那中美在面對這次修昔底德陷阱，會否可以像以上3個案例般避過戰爭呢？首先，今天的中美，不像葡、西案例般有個宗教作為更超然的存在，可由上而下解決矛盾。而今天的美國，雖然在全球也樹敵甚多，但卻不像當年英國般有美、德兩個相稱對手，而且美國在亞洲也有如日本般的強大盟友，今天的美國可以集中精力應對中國的挑戰。當年英國有理由放棄西半球的利益，與美國結盟，但今天的美國沒有任何理由放棄亞洲的利益。唯一比較相近的是美、蘇案例，現時中美都有核彈，相信雙方都不會輕易開戰。

而美國現在所做，其實也是當年的圍堵，試圖透過這個方法影響中國的科技及經濟發展。但不同的是，中國也嘗試以「一帶一路」去突破。雙方最近的一次角力，是在中國的新疆政策。美國的盟友合共22個國家，在聯合國人權理事會呼籲中國停止有關政策。雖然美國早已退出聯合國人權理事會，也透過國務卿批評這個政策。另一方面，中國也找來50國盟友，包括沙特阿拉伯等多個穆斯林國家支持新疆政策。最終中國化解了是項政策為中國帶來的宗教壓力，可算是小勝。

若爭拗可免戰爭 或已是最好狀態

從以上例子看出，中美兩國在盡力規避修昔底德陷阱之餘，也在各方面出現角力。從一開始的貿易，到科技以及宗教、人權等，一國要圍堵，另一國要突破。但和美蘇不同的是，今天中美關係卻非常密切，雙方都不願意冷戰再出現。如此看來，雖然戰爭出現的機率還是相對較小，但各方面的爭拗相信會維持一段長時間。但如果這樣的爭拗可以像冷戰般避免戰爭，那可能現時這種狀態，在今天的國際關係中已經是最好的狀態了。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]