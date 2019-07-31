任建峰：香港人的哭泣聲

這兩個月，的確有很多理由讓我們哭泣。

我們曾因感動而哭泣。這兩個月來，好幾場在酷熱中進行的幾十萬、100萬、200萬人遊行，令大家感受到香港人的團結。在示威時一幕幕的守護相助、禮讓，像紅海般開路給救護車行駛，示威後（包括不少有衝突的示威後）整理好垃圾，甚至把其分類，體現了香港人的公德心。多區的「連儂牆」，體現了香港人的決心與同理心。一句句的動人口號，一首首的震撼歌詞，一段段的感人影片，一張張的「抵死」海報，都體現了香港人的創意。這一切怎會不令人動容？

我們曾因憤怒而哭泣。一幕幕的警隊濫用暴力，然後惡行被指出，還要惺惺作態，令香港人極度震驚。暴徒在元朗發動恐襲，毒打手無寸鐵的市民，但警察又坐視不理，簡直是人神共憤。一個政見與政權相近的市民在街上破壞連儂牆之餘，還不斷毆打拒絕還手的市民，令香港人感到親政權者的瘋癲。一個見到排山倒海式的和平示威都不理會，非和平示威又除了譴責就什麼都不做的政府，難免令人憤慨。憤怒情緒，當然是以吵鬧作起點。但很多時，憤怒燃燒了一段時間，就會焦慮到哭了出來。

我們曾因傷心而哭泣。示威者或普通市民被警察或黑社會毆打，或被槍械射傷的嘔血、呼叫、傷痕，又怎不會心痛？一個只是想與警察理論的媽媽，最終都要被警察噴胡椒噴霧，又怎不會感到無奈？一個個年輕人因為見到和平示威被政府漠視，而絕望到每次上街都是視死如歸，又怎不會感到絕望？眼見年輕人因為社會的各種不公而自殺，又怎不會心碎？一個以母親自比，但就不斷傷害孩子的政府領導，又怎不會令人悲哀？這一切的哀悼，都為港人帶來了哭泣。

我們更為自己的內疚而哭泣。如果我們多年來不是讓政權任意妄為，我們的年輕人現在就不需要走上前線吧？如果我們不是那麼怕事，什麼都「見好就收」，政權不會不斷苦苦相逼吧？如果我們不是貪一時方便而反對一切抗爭，香港就不會搞到今天的地步吧？一想到自己的懦弱、自己的自私，就很容易不禁哭了起來。

抒發情感互相扶持 走更遠的路

有人會說，哭泣又有何用？不如坐言起行，站出來做一點事更實際。但行動與哭泣是有衝突的嗎？事實就是，香港人在過往兩個月實在是經歷太多、感受太多了。我們由團結一致的高昂，到政權的不仁與暴力的猖狂，已經坐了多次情緒過山車。如果我們連一點情感抒發都不容許、不承認、不討論、不支持，我們會面對抑壓人性的危機，更令怨恨情緒完全埋沒整個香港的風險增加。

不過，很多人都害怕，承認了這份人性，就是承認自己有問題、自己無用、自己是「黐線」的。但我想與大家說：其實很多香港人近月都一起在哭泣聲中度過。或許我們現在最需要的，就是一個集體哭泣大會，好讓大家抒發情感、互相扶持，好讓我們能走更遠的路。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]