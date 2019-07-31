盧子健：文官「起義」 以德制暴 重建政府

政府苟延殘喘 香港流血不止

問題就在於政府未倒台。一、它繼續依賴警方的武力續命，所以警方雖然犯了無數錯誤，包括種種違反紀律的行為，政府不敢講一個「不」字。二、很多人相信沒有北京批准，林鄭月娥不能辭職。可是，政府苟延殘喘，香港流血不止。怎麼辦？

勇武的抗爭者以身犯險，暴露了警察濫權，使政府在道德上破產，管治的合理性蕩然無存。抗爭運動取得重大成果。可是，在這樣的情况下，一個無恥的政府仍然可以賴死不走。特區政府雖然已經再無合理性，但反正面皮已經抓破，還有什麼壞事政府做不出來？7．21元朗恐襲就是例子。現在不知道政府或者警隊內是什麼人與黑勢力勾結，但在事件發生後，政府除了譴責幾句、抓了10多個人外，完全沒有進一步追究勾結的來龍去脈。香港暴政由「警暴」發展至「警黑雙暴」齊飛。這樣一個政府不倒台實在沒有天理！

由於政府無恥，單是街頭抗爭未必足以令它倒台。現時警隊是政府唯一續命支柱，面對街頭抗爭，估計政府會縱容甚至動員警隊使用更過度的武力，用強力壓制抗爭。也許有抗爭者希望以意志和堅韌拖垮警隊，但警隊與抗爭者的武力懸殊，再加上警隊是經訓練的紀律部隊，有頑強的戰鬥意志，警隊崩潰的機率極微。

抗爭運動應該同時在另一條戰線做工夫，就是催動建制內的健康力量「起義」。元朗恐襲之後，這個勢頭已經出現。有公務員自發發聲批評政府，不過仍然是零散和止於言論。相信不少公務員出於下級服從上級，以及不會破壞政府穩定的慣性，對進一步行動會很小心。

可是，本來應該最遵守紀律的警隊已經儼如獨立王國，文官實在沒有需要再支撐這個混帳政府。這個政府不倒台，所有在政府和公營機構服務的人士，未來的工作都會非常困難。與其與這個政府一起沉淪，現在是文官起義的時候。我相信，如果公務員和公職人員在這個時候發動除了緊急服務以外的罷工，一定受到大多數市民支持；又或者不同職系的公務員輪流罷工，對市民影響有限，卻又能對政府施加持續的壓力。

換人換政治場景 讓香港浴火重生

有人會問：林鄭下台，誰能接任？接任人能夠做得比林鄭更好嗎？這個問題，是假設了「換人」的意義只是換一個人。但「換人」的意義可以遠遠大過人事更替。換人同時換了一個政治場景，讓香港有機會浴火重生。林鄭下台後，不論接任人是誰，他應該有一個簡單而聚焦的任務：與市民對話，重建政府。換了特首，就應該一併清除管治班子內民憤最大的庸官。新的政府會是一個過渡政府，管治班子主要維持日常施政穩定，而特首工作則聚焦於重建政府與人民的互信。這個過渡特首的能力高不高，不是關鍵；最重要的是他沒有林鄭的包袱，而其任務又是清晰地聚焦。

有人會認為：人換了，制度沒有換，作用不大。但認真想一想，沒有林鄭，未必有《逃犯條例》修訂。未有真普選，難道我們就要忍受像林鄭政府這樣糟糕的政府嗎？

也有人會認為：警隊濫權，並非單是林鄭下台所能解決。這是對的。但林鄭一日不下台，要整頓警隊更困難。自6月12日林鄭政府自編自導自演的「暴動」發生後，林鄭與警隊是利益共同體，所以林鄭才會說「不會出賣警隊」。警察組織發表了很多不恰當的言論，但有一點不無道理，就是「政治問題應該政治解決」。據說警隊中人不少也對林鄭及其他主要官員非常不滿，覺得因為這些官員無能，而連累他們在前線受壓，對政府任何企圖整治警隊的舉措都會有極大牴觸情緒。換了人不等於往後一切好辦，但如同上述換場景的分析一樣，是營造一個較有機會突破困局的氛圍。

為解決更深層問題創造有利條件

文官起義，不用武力，發揮的是道德上的衝擊。政府決策層執迷不悟，以警暴和黑暴鎮壓抗爭運動。公務員與公職人員恥與為伍而割席，是向自己良心、向市民交代的恰當做法。以道德制約暴政，並不是取代街頭抗爭，而是在兩條戰線同時推進，加速政府的倒台。現政府倒台，才能為解決更深層次的問題，創造有利條件。

作者是公共事務顧問

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[盧子健]