筆陣：公僕倒戈衝突加劇 林鄭卻鴕鳥不作為／文：蔡子強

【明報文章】公務員包括AO（政務主任）、EO（行政主任）破天荒倒戈，催淚煙和橡膠子彈竟成了日常生活之常態。港府正面對「雙重危機」，且不斷惡化，但林鄭月娥卻「不作為」，長時間龜縮；就算露面也只是譴責兩句後便「快閃」，只識採取「三等」策略：等對方犯錯，等民意逆轉，等民情消退。一廂情願以為只要「疊埋心水」重槌出擊搞好民生就可以掩蓋政治矛盾，但其實這只是「鴕鳥」對策的藉口，justify自己對危機視而不見。但「不作為」的結果就是新城市廣場困獸鬥、弄污中聯辦國徽、元朗暴力事件等嚴重衝突每個周末不斷發生，令警民雙方、「藍黃」兩營之間仇恨不斷加深，「撕裂2.0」預言不幸成真。起初建議以成立獨立調查委員會、相關問責官員下台、行會總辭等方案來解決危機，黃金時機已過。既然林鄭自己交不出任何effective solutions，那北京就不如索性大刀闊斧一點，更換特首，由她一個人承擔所有政治責任。不錯，過往北京從未有過即時更換特首來回應政治危機的先例。但如今局勢前所未有惡劣，北京要有破格新思維。林鄭下台才可以有一個有力理由說服大家緩一緩，以及一個時機讓社會各方賢達願意出來聯合呼籲社會和解，重新上路，也可讓新特首在沒有心理包袱下收拾爛攤子。再者，更換特首可能是現時唯一兩邊都會接受的最大公因數，畢竟，不單是抗爭者、民主派、「黃絲」，就連警察、建制派、「藍絲」都對林鄭怨氣甚深。