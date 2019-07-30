尹子軒：約翰遜的豪賭

然而強硬言論終歸是言論而已，客觀條件上，約翰遜領導的保守黨政府根本無任何吹噓的本錢。在內，聯合王國整體對於無協議脫歐的準備極為缺乏不說，由於有保守黨議員被發現虛假申報議員福利而被選區選民免職，保守黨如在勝算甚微的補選中又失去一席的話，約翰遜政府的議會大多數岌岌可危。在外，對於在約翰遜就任後馬上表示必須就脫歐協議再啓談判的說法，不但馬上被布魯塞爾回絕，而且歐盟在英國運油輪於霍爾木兹海峽被伊朗報復性襲擊後一聲不響的反常，種種迹象均表示，對於倫敦的大話，布魯塞爾根本不買帳。

內部不穩但又要討好黨內鷹派的約翰遜政府，要麼鋌而走險重新大選，盼獲取議會大多數後，將北愛民主統一黨（DUP）立場拋諸腦後，換取歐盟同意撤回擔保條款；要麼貫徹無協議脫歐，然後期待議會阻止或者歐盟讓步——無論選擇為何，都是極大的賭博。然而對聯合王國來說，最大的悲哀或是無論這任政府最後選擇為何，脫歐作為英格蘭人帝國復興泡沫的體現，也將無可避免地將聯合王國從內部分裂，以及在外與歐洲盟友割裂。只顧奪權的硬脫歐派終修成正果，然而奪位的歡快，反面就是聯合王國將來的分裂和孤立。

保守黨將黨派利益放在國家利益之前

硬脫歐派原本希望讓文翠珊在實行脫歐後，接下大部分脫歐造成的政治損傷後辭職禪讓給鷹派的美好幻想，以文翠珊先辭職收尾。黨爭看似暫告一段落，但這不代表保守黨政權比文翠珊在任時穩妥。而且在脫歐限期僅餘不足100天之下，約翰遜脫歐鷹派的強硬言行，正是將自己利益置於國家利益之上的體現。

首先，雖然約翰遜終拿出了當年公投後沒有的勇氣，出面為保守黨內的硬脫歐派作代言人。然而看看目前議會數字，就知道保守黨政府有多脆弱。

全下議院650席，扣除杯葛議會的愛爾蘭新芬黨7席及議長Bercow和他的3名副手合共11席，餘下639個投票議席，即議會多數為320席。目前保守黨僅有311席，扣除作為副議長的一名議員，再加上DUP的10名議員，保守黨的議會多數不過是321席。

反對黨工黨（247席，減兩席副議長即245席）加上蘇格蘭民族黨（35席）、自民黨（12席）和其他小黨及獨立議員（25席），共317席。

總共不過4席的議會多數，如果因偽造收據騙取議員津貼，然後被法院定罪而遭選民彈劾的保守黨議員Chris Davies，在8月1日補選如預測所料敗選（對，保守黨依然將他列為選區唯一候選人），並讓位給自民黨，以及由於被控3項性侵罪名而被黨內暫停投票權的另一名議員Charlie Elphicke，在9月聆訊中被定罪，然後保守黨又在補選失去議席的話，保守黨／DUP政府與在野反對黨之間，將僅餘1席之差。

由此不難看出約翰遜高調迎合硬脫歐派言談背後的含義：一來當然是為了旗幟鮮明地討好送他上台的強硬派European Research Group議員；二來是告訴所有黨內外反對他路線的議員，他非常樂意舉行大選，而且他確信背後有民意支持他勝出；第三，也是最重要一點，是他相信最大反對黨工黨沒有勇氣以「撤回啓動《里斯本條約》第50條」為前提，阻止無協議脫歐。以上3點，正是約翰遜對外虛張聲勢姿態，以英國國祚做豪賭的資本由來。

如果是在啓動里斯本條約第50條前的2016年保守黨，已是抱這種寧願玉石俱焚的姿態，乘當時歐洲整合派尚未崛起，或許真的有可乘之機未定。但是，在啓動了第50條的兩年倒數，以及馬克龍當選、歐洲議會選舉產生有史以來最傾向整合派的歐洲領導層等讓歐盟重新發現自己實力的事件過後，約翰遜這種程度的張牙舞爪，對歐盟真的有恫嚇作用嗎？

不為所動的布魯塞爾 英國已非同路人

聯合王國立場的被動，在前首相文翠珊過早地啓動里斯本條約的倒數那一刻已決定。而硬脫歐派一直以來對歐陸的挑釁，及保守黨向對歐洲愈來愈有敵意的美國獻媚的程度，或已讓歐陸各國下定決心與倫敦割席。

首先，里斯本條約中列明任何限期的延長，都必須有所有成員國一致許可方可成事。而4月初，在「獲得議會支持脫歐協議」上依然裹足不前的文翠珊政府，尋求歐洲領袖寬限，將脫歐期限延至6月30日。然而，由於明顯地無任何歐洲領袖相信文翠珊政府可在這個期限前獲議會支持通過協議，於是英國獲得了直到今年10月31日的延後。當時法國外長Jean-Yves Le Drian在投票前已向國會表明，法國「已準備好」無協議脫歐的到來，而當時英國獲得的半年限期，實際上亦是因為法國總統馬克龍的強烈抗議而縮短，並非其他成員國領袖屬意的一年寬限。

由於目前下議院正值夏季休會至9月3日，根據下議院圖書館的說法，除非有超過三分之二議員同意，一旦約翰遜政府因為任何原因要重新大選，最早可能的投票日是10月24日——脫歐期限的7日前。如此一來，倫敦政府就幾乎肯定要懇求歐盟延長期限。而這一次，馬克龍會放棄他的「戴高樂時刻」嗎？約翰遜發表講話指「不會接受任何形式的北愛擔保條款」，並且要求布魯塞爾以此為前提與倫敦談判後，一如所料，布魯塞爾方面不但現任歐盟執委會副主席Frans Timmermans馬上指歐盟不會重啓談判，歐盟談判專員Michel Barnier亦指約翰遜的要求「不可接受」，對保守黨政府言論不為所動。

而從實際情况看來，歐盟和倫敦的關係更可說已降到冰點。7月4日，英國皇家海軍以「違反歐盟對敘利亞禁運令」為由，在直布羅陀海域虜獲伊朗一艘運油船。同日，伊朗總統魯哈尼指英國將為此「付出代價」。然後在7月11日，一艘英國運油輪被伊朗政府派出精銳部隊襲擊並企圖劫走。而這兩次事故發生後，歐盟對外事務部均毫無表示。

約翰遜拜相 英國將更受孤立

明顯地，歐盟方面認為英國海軍不過是在執行美國總統特朗普針對伊朗的部署，而非像倫敦政府宣稱的執行歐盟禁運令，後來英國油輪被襲擊不過是自作自受。歐盟候任外交及安全政策高級代表、耿直得像個荷蘭人的西班牙外長Josep Borrell更直言，英國不過是「服從美國指令」而已，並表示西班牙同樣獲得該艘運油船通過海域的情報。歐盟除了英國以外，唯有法國海軍擁有相近的全球部署能力。在歐盟目前在法國帶領下積極尋求捍衛海外利益的背景下，歐盟在這一次事件上的緘默，無聲恍有聲。

約翰遜入主唐寧街帶來的廉價民粹表演，除了是一場對美國總統特朗普滑稽的模仿以外，也是英國將會在今後更為受盟友孤立的憑據。英國脫歐進程至此，開始由滑稽喜劇，有大機率演變成無協議脫歐、英歐雙輸的悲劇終曲。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任

[尹子軒]