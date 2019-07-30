歐陽五：香港精神 亟待重拾

何為「香港精神」？這個詞具有多層意涵。外來遊客對香港的印象，是「注重秩序，什麼時候都不會亂」；作為民主社會，香港人表達意願，尊崇「和理非」（和平、理性、非暴力）原則，外界評價頗高；同時，香港也被譽為「亞洲最安全的城市」，是最願意投資和消費的地方。可見，民主、法治、秩序是香港重要的核心價值，是香港精神所在。然而，隨着近日香港事態的持續，「安全之都」、「民主之城」、「秩序之地」的稱謂，恐怕不保。

近一個多月來，筆者眼看示威遊行逐漸激進升級。部分示威者的行動，已超越曾經「和平、理性、非暴力」的界限。首先是從之前純粹的非暴力策略，轉向了針對「物」的暴力（弄污國徽、砸立法會大門），最終出現白衣人無差別的對普通民眾的暴力襲擊（元朗事件）。當看到示威者在機場圍堵七旬老人，相信所有港人都為此感到羞恥和憤怒。

如今，「每周一鬧」成為常態。而運動究竟會走向何方、達成什麼目標，卻並沒有被清晰而固定地表達出來。在尚無可靠調查的情况下，一些報紙開始將「疑似」、「據傳」等猜測性的信息作為文章消息的依據，甚至出現在標題中。

可以看出，香港最寶貴的民主、法治、新聞倫理，在這場風波中已經變形。在這一點上，西方媒體也對香港評價不佳。因此眼下，最應該拾起的「香港精神」，便是真正的民主、法治。停止暴力，讓示威者與政府間的溝通重回正軌。

重拾獅子山精神

而立足長遠，香港各界則應作更多思考。多年來，面對民眾示威遊行，政府大多願意接受民願；但香港面臨的困境，卻始終沒有得到解決。這一情况，應該反思。究其原因，是因為請願的很多問題都浮於表面。每次解決後，某個群體獲利，而香港的基本經濟格局沒有改變，基層獲益少的現狀也沒有改變。其實，香港民眾更深入思考一下，解決當前問題的關鍵在於什麼。相對於「一事一遊行」，如今香港需要的民主，則是政府與民眾的有效溝通，商議一套能夠代表香港（不是某個集團）切身利益的改革方案，形成共識。這需要各界長期調研、深入互動，並不是一人一票那麼簡單。

若從長計議，此時也正是需要全港民眾重拾「獅子山精神」的時候。有人將「獅子山精神」總結為「刻苦耐勞、勤奮拼搏、開拓進取、靈活應變、自強不息」，這一精神是香港開埠100多年來，來自各方父老同仁，在將香港從一個小漁港變成國際化大都市的過程中，在自己不斷適應時代的變化中，創造出來的。

不得不承認，過去10年，守成心態、「只顧眼前利益」的短視，使香港貽誤了發展科技創新作為經濟引擎的時機。產業結構未及時調整，造成經濟格局固化，貧富差距加大。此時，正應摒棄這種心態，重拾「獅子山精神」。

如今，香港人所希望的「換局」，應是在全球新的產業革命中，擁抱變化，調整定位，在變化中找到契機，繼續秉承拼搏奮鬥精神。這才是解決香港當下問題的關鍵所在，是香港精神得以傳承的基礎。

作者是時事評論員

[歐陽五]