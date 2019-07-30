梁美儀：警隊永沒有過錯？

當日傍晚，一批盤踞在干諾道中行人天橋的警員，跟地面的示威者對峙。其後有示威者趨前，警員經警告後，向地面人群施放催淚彈。而催淚彈落地的位置，正好有數名記者。示威者遂向警員大喊：「記者來的！記者來的！」此時其中一名警員回應道：「記者是中立的嗎？」

警員這句話，是否代表在警員眼中，記者跟示威者沒啥分別？他們是一伙的？

到晚上8時左右，警方在德輔道西不少民居所在地多次施放催淚彈。其後立法會議員郭家麒在現場批評警方的做法，此時在場一名警員反問郭家麒：「那你會否譴責示威者的暴行？譴責他們擲磚頭？」

再翻看警察隊員佐級協會主席林志偉日前發表的聲明，批評政務司長張建宗就警方在元朗白衣人襲擊事件中的處理手法跟市民期望有落差而致歉，是「抹煞警務人員在這件政治事件上的努力、付出、委屈及犧牲」，故向張建宗予以「最嚴厲的譴責」。

獨立調查 緩解警民崩緊關係

當下警隊上下均抱一種「我沒有過錯」的心態：外間對警隊的指摘，只是出於偏見、不公、不理解；一眾伙記為平息這場史無前例的政治風波，已疲於奔命，甚至被襲擊受傷，去到哪裏都像過街老鼠般，不斷被辱罵及以粗言穢語「問候」——這種辛酸，你們懂嗎？

然而，當一個人批評你，兩個、三個批評你，也許是偏見；但當四方八面的人都批評你，就代表警隊確實出現問題。尤其在元朗襲擊事件中，警隊在接獲報警求助後，不合常理地在39分鐘後才抵達現場，已是天理不容的失職事件。即使警隊反對就反《逃犯條例》修訂引發的警民衝突作調查，政府也必須就7．21警隊的「遲鈍救援」事件作獨立調查，才有機會讓警隊重回正軌，緩解警民極度崩緊的關係。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]