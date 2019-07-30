盧文端：解讀港澳辦傳達的重要信息

這3點內容傳達了兩方面的重要信息：其一，表達了中央維護香港法治及保持香港穩定的決心、信心和定力，極端分子的反修例行動已變質為暴亂，中央沒有退讓的理由；其二，表明中央仍希望香港能依靠自己的法制體系、管治架構和社會力量走出困局，重新出發，而不是外界所說「出動駐軍平息動亂」。相信這應是香港社會樂於聽到的信息。

中央堅定支持悉心呵護香港警隊

香港當前局勢最危險的地方，就是暴力衝擊不但沒有得到有效制止，反而是無休無止、愈演愈烈，警隊更是首當其衝：不僅極端分子直接攻擊傷害前線警員，反修例陣營展開侮辱警察、削弱警隊執法意志的輿論攻勢，而且公務員隊伍內部出現反林鄭特首的聲音，公開要求調查警方的執法行動，直接影響警隊情緒。如何穩定警察隊伍、鼓勵警隊士氣、保護警隊執法意志和執法能力，引起中央高度重視。

中央歷來高度重視香港警隊在維護香港社會穩定方面的關鍵作用。在中央看來，香港警察是一支優秀和專業的紀律部隊，是維持香港治安及繁榮穩定的中流砥柱。中央很清楚，若盡忠職守的香港警隊士氣重挫，不能有效維護香港社會秩序，在反修例極端分子肆無忌憚的暴力衝擊下，特區政府管治將全面癱瘓，後果不堪設想。在撐警隊的問題上，中央的態度必須是明確堅決，不能含糊。

因此港澳辦發言人不僅表明堅決支持香港警方嚴正執法，而且還專門講到「特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力，藉此機會，謹向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以我們崇高的敬意！」這段話表達了中央堅定支持和悉心呵護香港警隊的重要信息。

港澳辦發言人還談到，堅決支持港府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子。這實際上也表達了中央對司法機關在修例風波中維護香港法治的期待。

遏制暴力衝擊 需社會各界支持

香港當前最重要、最緊迫的任務就是有效遏制暴力衝擊行徑，盡快恢復社會安定。然而不能不看到的是，特區政府和警方控制暴力衝擊的難點不僅在於少數極端分子本身，更在於香港社會瀰漫着一種認同和支持暴力衝擊的氛圍。7月18日《明報》刊登中文大學李立峯教授的今年七一遊行參與者民意調查，結果顯示七成人同意「和平集會和衝擊行動互相配合才可以達到最大效果」。少數極端分子正是挾持民意支持，肆意堵塞交通，衝擊社會秩序，以至暴力衝擊在全港18區「遍地開花」。

顯然，要全面遏制極端分子的暴力衝擊，需廣大市民清醒地認識暴力衝擊事態的嚴重性，充分了解毁壞法治基石的嚴重後果，共同阻止極端分子的暴力行徑。正因如此，港澳辦發言人在開場所講的3點意見中，有兩點都是表達對香港各界的期望：一是「希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力」；二是「希望香港社會各界人士堅決守護法治」。

這裏帶出了一個值得重視的信息：香港執法機構並非沒有能力處置極少數極端分子的暴力衝擊，只是顧忌其背後的「民意支持」，才事倍功半；如果社會各界能在維護法治、反對暴力問題上形成廣泛共識，同聲對暴力說不，警隊遏制暴力衝擊就會事半功倍。

香港應依靠自己走出政治紛爭

在面對林鄭特首應否下台的問題時，港澳辦發言人再次表明了中央態度：中央政府將繼續堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政。據了解，中央支持林鄭特首留任的態度非常明確。中央希望香港各界放下紛爭，多釋放理性聲音，讓林鄭特首有機會和空間攜手各界，盡快穩定政局，讓香港重新出發。至此為止，那些不斷釋放「林鄭辭職」 傳言的人，應該收手了。

必須看到的是，極端分子的反修例行動已變質成暴亂。中央沒有退讓的理由，必須表達堅決遏止的態度。同時，中央並不認為香港局勢已到了不可收拾的地步，當然也就沒有「出動駐軍平亂」的問題。中央真心希望香港能依靠自己的法制體系、管治架構和社會力量，走出政治紛爭。

香港是我們共同的家園。今天的香港，正處在進一步惡化還是轉向穩定的十字路口。所有希望香港好的人，包括泛民陣營，都應為穩定香港出一分力、為扶持香港盡一分心，讓香港重回一國兩制實踐和社會發展的正軌。這是中央的期待，也是我們大家的共同利益所在。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]