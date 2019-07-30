劉進圖：捨正道取權謀 香港「攬炒」

表面看來，中央和特區政府佔盡優勢，有雄厚的財力和先進的武器，又有政權和法律支撐。示威者憑一腔熱血與幾塊磚頭，絕對不是武裝部隊的對手，只會自投羅網、束手就擒。然而，正因為示威者一無所有，當社會上所有溫和合理的訴求都被拒絕，當年輕人對政治和經濟的良好願望都被粉碎，他們就會無所顧忌，向着催淚煙與橡膠彈衝過去。他們的目標，看來已不再是逼政權回應訴求，而是逼政權流血鎮壓，引發國際制裁、經濟崩盤，實現與權貴「攬炒」。

上星期，香港總商會、地產建設商會主席（以個人身分）、中華廠商聯合會行政總裁等都公開表態，贊成由大法官主持委員會，對連串衝突事件展開獨立調查。這是相當重要的信號，北京高層不容忽視。這些商界領袖向來是特區建制的盟友，有好些曾經支持過修逃犯例。他們遲遲沒有就連串衝突表態，也明確知道特區政府多番拒絕獨立調查，明白警隊工會強烈反對獨立調查，但他們仍然公開呼籲政府答應獨立調查，說明商界領袖認為，除了獨立調查，已再沒有其他辦法可以平息局勢。

港澳辦昧於形勢

由大法官主持獨立調查，意味會公平公正地看待衝突，不會偏袒任何一方，這是王道正途。特區政府如今捨正途而取權謀，一時設空城計引誘示威者闖立法會，一時以包抄圍捕手法刺激示威者，在商場或港鐵站內作困獸鬥，甚至放縱鄉村黑幫勢力無差別虐打平民。種種卑劣手法，令本來溫和理性的市民變為同情示威者，令本來政治中立的公務員相繼發聲譴責，令特區政府首腦和警隊失去公眾信任，令本來可以化解的危機變成邁向「攬炒」的死局。

港澳辦昧於形勢，只懂支持香港警隊嚴正執法。殊不知眼前的困局，正是單靠警隊執法解決政治問題所造成。如果靠強硬執法、粗暴執法就能解決社會矛盾，香港局勢就不會升溫至如今這危險地步。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]