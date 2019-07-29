劉瀾昌：一國兩制是港人最大公約數

一國兩制 當下治亂圭臬

筆者以為，是否需解放軍出手維護香港社會秩序，事實是與一國兩制行不行得下去掛鈎。也許，香港社會是否重回正軌，不是解放軍是否出動的問題，而是香港是否還要一國兩制的問題。如果大家都還珍惜一國兩制，有「say」的人都發聲，香港重回正軌不是難事。畢竟，一國兩制是全體港人包括有錢人、中產和草根，也不管是建制和泛民之利益所在。一國兩制是港人的最好安排，一國兩制是港人最大公約數，這是當下治亂的圭臬。

國防部新聞發言人吳謙形容激進分子衝擊中聯辦，已觸碰一國兩制的原則底線，絕對不能容忍；至於駐港解放軍會否介入香港事務，他則表示《駐軍法》已有明確規定。軍方的表態，可以視其認為是否要出動解放軍維護香港的秩序，是非常小心謹慎的事情。有朋友說，《基本法》和駐軍法已做出相關規定，香港進入緊急狀態，駐港部隊經特區政府請求，出動維護香港社會秩序，這本身也是香港一國兩制的應有之義；出動解放軍，不等於不要一國兩制。也有朋友說，除非到了萬不得已的情况，到了香港特區不能由自身去解決問題，才能出動解放軍。一旦解放軍出動，等於宣示香港特區政府已無力依靠自身力量解決問題，需中央出手並出動了中央的強力部門，在此還必然要慎重而又周全地考慮各種可能的流血變數。

事實上，即使當下駐港部隊還沒有出動，但已有不明的勢力在網上多次發起「衝擊軍營」的號召。他們邪惡的用心，就是不惜犧牲香港一小部分受蒙蔽的年輕人的性命，造成嚴重的流血事情，以摧毁特區政府，摧毁一國兩制，摧毁我們廣大善良的香港人的共同家園。

有爆發大規模流血的危機

筆者相信，絕大多數示威者是和平理性地表達意見；而且在衝擊立法會等行動中，有不少泛民的議員朋友是勸解、阻攔的。但是，的的確確有黑手推動暴力升級。大家都看到，警方已在荃灣德士古道隆盛工廠大廈搗破一個武器及炸藥庫，檢獲一批TATP烈性炸藥、燃燒彈、刀及彈叉等武器，當場拘捕「港獨」組織「香港民族陣綫」成員盧溢燊，其後再拘捕「香港獨立聯盟」成員鄧梓聰，並在機場截獲欲逃往台灣的另一陳姓同案疑犯。事實表明，香港的的確確存在爆發大規模流血的危機。香港人口高度密集，而衝突事件現又往往發生在鐵路站內、車廂內，一旦有爆炸發生，不堪設想。

此外，根據國際間「顏色革命」的套路，必然要走到流血衝突這一步。已破獲的這個別的港獨組織武器庫可見，不惜製造流血事件已在他們計劃之中。不難設想，即使出動駐港部隊，這些人也不會收斂，相反可能更設法製造流血衝突。那麼，已出動了的解放軍怎麼辦？是「罵不還口打不還手」？當然不是了，筆者相信，只會複製當年英軍六七鎮暴的場景。有些港獨青年還以為美國可以保護，這真是太幼稚了。相信，到了最後關頭，解放軍會不惜一切。國防部發言人吳謙說為了不讓台灣「獨立」都可以不惜一切，解放軍怎可能丟掉香港？於是，一國兩制還剩下多少呢？

固然，香港還可以「二次回歸」，還可以「二次」一國兩制。但是，相信那時的一國兩制不走樣也要走樣，港人自治權利和空間必然會被大大壓縮。筆者相信，這也是泛民朋友和香港商家不願看到的。

事實上在這場反修例抗爭中，可以以是否「打爛香港」細作分析。筆者相信絕大多數示威者是希望香港更民主、更繁榮，而不是要「打爛香港」。但是有3種勢力，香港愈爛可能是獲利愈多的。第一，就是大陸逃到香港和美國等地的大經濟罪犯。他們可說是《逃犯條例》修訂「壽終正寢」的直接得益者。北京公安部前副部長公開表示過，這些人有名有姓的就有數百人，其捲走的國家資金龐大得驚人。相信，很多人都看到了大陸通緝犯郭文貴和梁頌恆的對話視頻，郭文貴是赤裸裸地說要「資助」暴力行動。筆者相信，港人怎會要保護這些大陸通緝犯？可是，客觀上他們得逞了這一回。香港可不是他們的家，香港打得愈爛，他們認為對北京壓力愈大，他們笑得愈開心。

台獨勢力也是香港亂局的另一個直接得益者。善良的港人應這樣思考：誰是香港亂局的得益者，誰就是搞亂香港的另一個黑手。可以說，對於香港之亂，他們也好似沒有底線的。台獨勢力的盤算是，第一，香港之亂證明一國兩制不可行，他們反對一國兩制就有了事實根據。第二，香港是中國的不可替代的金融中心，香港愈爛，直接削弱中國大陸實力，減輕對台灣壓力；至於生活在這裏的700萬港人的福祉，並不在他們考慮之中。因此，台獨勢力也是一個亂香港而無底線的黑手。

危機關頭 美英商家應出來說話

第三，自然是美國及其追隨者英國。當下一切，都需放在中美兩個大國的博弈大背景下觀察。美國是將香港作為一張牌來打。美英對港事務干預太多了，不需在此一一枚舉，以致北京外交部都公開要求其收回「黑手」。只不過，美英恐怕還是有些底線，至少美英商人和美國中情局的想法不一定完全一致。2017年美國在港直接投資逾810億美元；香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系，2017年為345億美元；在港運作的美國公司逾1300家，其中有283個地區總部和443個地區辦公室，數目為全球各國或地區中最多。英國在港利益更加不用說了，港人都心知肚明。故此，筆者有個期望，也許幼稚，那就是美英商家到了這個危機關頭，也應出來說話了。一拍兩散，對大家都沒好處。

香港的一國兩制，得利最大的是商家，大財團也要出來說話了吧？還有在泛民裏有影響力的人士，也應知道底線在哪裏。不敢與暴力切割也要切割！一國兩制都沒有了，你還要那些選票幹什麼？

作者是資深傳媒人

[劉瀾昌]