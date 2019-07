陳家洛：只講人話的公民社會——波蘭經驗的啟示

波共不止是獨裁政權,作為莫斯科的傀儡由始至終其實沒有多少自主空間,還不時恐嚇民眾「無政府狀態」的後果是蘇軍入境進城,叫反對政府的人適可而止,更絕對不可以「勾結西方敵對勢力」。當政權和它的追隨者愈無恥無賴,民眾間歇性的衝擊容易被視為無辦法中的辦法,效果卻是參差,而且西方及國際聲援都礙於冷戰格局,只能點到即止。

從慘劇、失望、悲情中走出來

1970年12月,波蘭格旦斯克(Gdansk)發生「暴亂」,政府一口咬定「暴徒」藉人民反對政府調高物價和對經濟情况的不滿,挑動反政府和反執政共產政權的情緒,波蘭統一工人黨(波共)在格旦斯克的總部遭憤怒的群眾放火破壞,波共下令軍隊和民兵惡棍聯手入城鎮壓,結果造成至少40人死亡、1000多人受傷,據報多達3000人被捕。

在「老大哥」蘇聯要求下,波共撤換了領導人,一年後因示威浪潮有可能在其他地方再度爆發,波共才正式撤回調高物價的決定。新領導班子給人「從善如流」的觀感,但一黨專政的本質一點也沒有變,毫無認受性的弱勢政權自稱「繼續努力工作」指指點點。因為蘇聯撐腰,波共自恃唯我獨尊而且直到永遠,談所謂「改革與創新」,只是拖延時間的糖衣毒藥,以為這樣可以消磨人民抗爭意志,實情是整個國家在共產時代沒完沒了地在動盪與鎮壓之間徘徊。不過,政府一手造成的管治危機,又同時給予公民社會發揮具創造力的抗爭行動。

Jacek Kuron(1934-2004)是波蘭反抗運動靈魂人物之一,在理論和行動兩方面皆有貢獻,自1960年代已是政權眼中的「危險人物」,幾乎每逢政治危機都成為政府指定的「幕後黑手」,進進出出監獄的刑期合共10年有多。在格旦斯克鎮壓後,他主張運動以「另起爐灶」的方式與政權角力:「與其燒毁象徵政權的建築物泄忿,不如着手建立屬於人民自己的。」這個念頭不止有助抗爭者降低街頭巷戰的損耗,有成本效益的考量,更有策略地鼓勵抗爭者注重扣緊波蘭文化和價值觀。總的來說,波蘭要有一個具影響力和方向感的公民社會來象徵真正的波蘭,成為一股最具代表性、獲國際社會關注認同的道德能量。

Kuron有份推動成立的「捍衛工人委員會」和「捍衛社會委員會」,在1970年代採取「和理非」(和平、理性、非暴力)手法,爭奪獨立於政權的話語權。波蘭人民終於看到「啞忍」和「硬碰硬」以外還有第三選擇——「建設波蘭的民主社會」。這個行動方向,就是1980年在格旦斯克成立的波蘭團結工會運動的初心。30年前的6月4日,波蘭人民將一個不自由的國會選舉變成一次對政權的公投,即使團結工會運動技術上沒法贏得選舉,又即使遊戲規則其實讓波共繼續執政,但由反對運動帶動釋放出來的求變能量大到令蘇聯的戈爾巴喬夫也決定放棄波共,接受它和團結工會分享權力,促成歐洲共產政權逐個倒下的骨牌效應。

開發抵抗空間機會處處

儘管歷史和文化背景不同,連結共產時代的波蘭人和今天香港人的,是一種「不認命」的公民社會創造力。在三方面,公民社會跟政府角力時面對的選項和抉擇,其實十分相似。第一,政府「好打得」是一個錯覺,而宣揚這種沒有根據的輿論,只會增加民眾無力感,對建立自信的公民社會文化而言是個錯誤;第二,公民社會有原則地推進變革,是可行也是可取之道;第三,面對獨裁政府,公民社會和民主運動仍可以有效地建立自己的根基,抗衡政權威脅,是因為這是「講人話」的地方。

如果Kuron和我們一起面對今天香港的荒謬,他的思路可翻譯為:不再浪費我們的力氣破壞中聯辦外牆,「硬碰硬」時要提防跌落對方設下的陷阱,不要給政權和它的支持者一些反撲的藉口,而要抓緊時間和一切機會鞏固我們的基礎,作好保衛社會的準備,令政府不再有恃無恐地繼續侵蝕香港核心價值的計劃。

今年11月區議會選舉,公民社會可以嘗試來一次時代革新,首先令所有選區有真正競爭,同時可以用選票表達對林鄭政府的不信任,做一次全港市民要求成立由退休法官主持的獨立調查委員會的變相公投。另外,公民社會和學術機構可以合作推動新一波的地區選舉革新,在地區推動「選舉監察團」,採用自由公平選舉的國際標準,當中一些重要工作包括針對如DQ(取消資格)參選人、種票等選舉制度的異化變質、選舉事務處的表現、腐敗的選舉文化,以及檢視候選人政見、背景和廉潔程度等,目的是為香港捍衛自由選舉的原則,並延續港人對真普選的追求。

相比於林鄭政府的管治亂象,期望香港公民社會進化成一股具公信力和權威的力量,成為抵制和抗衡一個拒絕民主的政權的道德基礎,已不再是遙不可及的目標。反修例運動的多個訴求和這幾個星期的事態發展,凝聚了社會向心力,各類型行動之間的互動、默契和諒解實在比5年前的雨傘運動強化了。但我們仍要繼續努力建設以重掌這座城市的命運為目標的公民社會,善用道德的軟實力去影響區議會、立法會、各個法定機構、諮詢委員會,以及各職系的公務員,從今以後不再任由政府擺佈,事事聽命北京,開始學講人話。

