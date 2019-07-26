無奈「排期漫長、病房難上」繼續是市民的口頭禪。整體人口老化、骨科排期3年半、急症室爆滿延誤治療等等，更是老生常談。縱使醫院聯網總監們各出其謀，催促前線醫生discharge病人的追call又響個不停，病人上房，依舊和市民上樓一樣艱難。

解決公院病牀不足 完善出院後服務

曾經聽過一位外科老前輩的分享。他說有一年醫院的外科整體表現評估SOMIP（Surgical Outcomes Monitoring and Improvement Programme）未如理想，明明同事都已經很盡力救治傷患，但事與願違，士氣低落。於是，他提出了改革方案。方案並不是要大大增加外科人手，相反是鼓勵增加其他部門的人手和資源。起初大家不明所以，後來才發現他是用心良苦——因為增加了放射影像科的人手，間接讓外科病人及早進行影像檢查、明確病因、提早手術；增加了深切治療部的資源，又間接增加了病人的重症術後支援。以上種種，最後成就更優質的整體外科服務。

同樣道理，解決公營醫院病牀不足的問題，方法不在無限加牀讓醫護人員透支，不在催促醫生趕病人回家，而是完善出院後的安置服務和配套措施，讓老年患者和家屬放心回家，才能騰出病牀給有需要的急症病人。我親眼目睹過很多找不到適合安老院的老友記長期以醫院為家；末期患者引頸期盼善終寧養院牀位；義診期間，常常有獨居長者因資產審查不達標，未能安裝平安鐘；排隊輪候公營養老院舍又遙遙無期，情境令人心傷。

安老服務應納政府「醫社共融」大戰略

根據政府資料推算，到2034年，本港長者將會增加至逾239萬人，佔整體人口30%，即平均每3人便有一名長者。然而，政府的安老服務一直處於探索階段，缺乏全盤計劃。其實政府應該把安老服務劃入「醫社共融」的大戰略方針，支援社企投入安老服務，提高相關服務的稅務優惠，立法監管和提升安老院舍的居住環境和服務質素；擴充現有和增加寧養善終醫院數目；經濟援助獨居長者申請平安鐘等家居支援服務，並豁免資產審查；提升外展醫療的工作效能和服務範疇：醫生護士之外，外展隊伍可加強物理治療、職業治療、中醫、社工團體等的整體協作能力。以社區為單位，主動出擊，為長期病患和獨居長者服務，間接紓緩急症服務的壓力。

孟子曰「老吾老以及人之老」，是大同社會的體現。願我們為建設繁榮香港的上一代，多出一分力——促進民康，世代共融。

作者是北區醫院外科專科醫生

[王喬峯]