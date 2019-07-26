林瑞琪：從信仰角度反思香港社運出路

衝突事件發展至7月21日晚，出現了「血洗元朗」的慘劇，令人感傷痛。莫說政府對這大規模的對公眾人士的襲擊「束手無策」，說政府「視若無睹」，也已經太客氣了。這一晚香港特區政府的表現，簡直是樂見其成。而且在在可以見到政府不但無意解決民怨，反而是在借勢從各種衝突中趁機反擊。

7．21晚兩件事 政府魚目混珠

最明顯的是，同一晚上發生了兩處不同的社會衝突，特區政府即時將「衝擊西環」與「血洗元朗」兩事相提並論。這完全是魚目混珠、偷換概念的行徑。

「衝擊西環」，儘管我個人絕對不認同以肢體衝突作為解決問題的方法，也無論示威者有否實質組織、有否帶備「工具」，他們面對的是全副武裝、資源充足、實力上佔壓倒性優勢的警務人員隊伍。警隊是完全有備而戰。

但「血洗元朗」中施襲者打擊的對象，卻是事前毫無準備而實質上只有捱打分兒的無辜人士。當中絕大部分人不知施襲者從何而來、為何而來。受襲是百分百的血腥報復。

公正的政府，應該是優先關注弱勢者的受苦。現在香港特區政府將兩者混為一談，是完全背棄良知，在市民的傷痛中撈政治油水，行為可恥。

假如政府有意平息民憤，應全面改革其公關體系，戒掉「語言偽術」，不要再託辭掩飾任何過失，而要坦誠面對公眾。說到底，謊言不能幫助政府渡過難關，因為一個謊言發出之後，又需要另一個更大的謊言來為它掩飾。

歷史上搬弄事實甚至拉攏惡勢力打壓公民的政府，只有下台一途。如果政府中人有良知的，應及早回頭。

面對不公義的暴力橫行，不難想像在許多人心中會泛起以相應手段回應的意念。不同的社會群體，對於在公民抗爭中應否運用「武力」，有不同見解。筆者作為天主教徒，嘗試以天主教的社會訓導角度探討使用「武力」的可能。天主教會並非完全排除使用武力以捍衛和平，但強調必須遵從合理的原則。《天主教教理》中對這些原則的論述如下——

「應以嚴謹態度，考慮訴諸武力的合法自衛的嚴格條件。此種決定的嚴重性，應使此種自衛受到道德合法性的嚴格條件的規範，即須同時兼有下列條件：

——侵略者所加予國家或國際社會的傷害應是持續的、嚴重的和確定的；

——除訴諸武力以外的其他一切辦法均顯示不切實際或無效；

——有成功的可靠條件；

——訴諸武力不會招致比應剷除的惡，有更大的惡及混亂。現代武器的毁滅威力，在此種狀况的評估中，要求極度的明智。」（《天主教教理》，第2309條）

以目前香港現實環境看，社會運動中使用武力，根本沒有任何成功的可能，因此不應加以考慮。至於「報復式的使用武力」，則更是顯然會產生「更大的惡及混亂」，這是無論有沒有信仰的朋友均要切戒的。也許有當權的人很希望社運中人會使用武力，但我們自己決不能掉進這思想黑洞。

與此同時，對於手無寸鐵的公民受到暴力攻擊，絕對不能容忍。《天主教教理》第2265條也提到：「合法的自衛，為那些負責保護他人生命、家庭或國家公益的人，不單是權利，也是重大的責任。」我們有權要求政府當局的公正保護，亦要彼此緊密同行，互相保護。

堅持和平的重要

社會運動要成功，必須對「和平理性」保持長遠的希望。武力衝突也許得益於一時，但其成果最終會歸於湮滅。只有以和平及理性所爭取的成果，可以達至長存不替。

在剛過去的6月底至7月初，筆者與內子有幸參加由夏志誠輔理主教所指導的耶路撒冷朝聖團，途中古代遺蹟多不勝數，當中有不少是12世紀「十字軍東征」所殘留的古蹟。夏主教在途中亦一再提醒會眾，十字軍起初以勝利開始，最終卻只有產生更大的痛苦；但反而是聖方濟各在1218年到訪耶路撒冷聖地，與當地統治者和平見面，卻締造出至今難能可貴的共存。

社會運動的成果不會一天達至，但其過程中的作用卻是永恆的。社會運動的成功，不全在於當政者對訴求的回應。當政者能正面回應，固然更好；當政者拒絕回應，也不表示社會運動失敗，因為真正的社會運動，更在乎激發社會大眾的覺醒。

一個有和平的社會運動可以失敗，但絕不會使人失望。如果和平的途徑失效，就只有運用更和平的方法了。

作者是天主教香港教區聖神研究中心高級研究員

[林瑞琪]