曾志豪：當政、警、黑「we connect」

究竟是元朗這個分區的警察和黑社會「千絲萬縷」，還是整個警隊同流合污？這幾日網上流出大量打人犯罪片段，但警方的拘捕人數不合比例地少，截稿前只拘捕了12人，和當日過百人圍毆市民的龐大數量相比，簡直像交差做戲。

控告的罪名，也是匪夷所思。只是區區「非法集結」，居然連毆打、暴力襲擊等等的罪名也不提。

作為對比，警方拘捕的6．12示威者，部分被控以暴動罪！包圍警察總部的示威者，也被控刑事毁壞、襲警。為何警察拘捕元朗疑犯的罪名這麼溫和？

「地下秩序」為何會浮上水面？

元朗問題是冰封三尺，早已存在。但問題是，以往的「地下秩序」，也即是一般市民大眾認知的「警察都唔敢入圍村執法」，為何會浮上水面，演變為公開毆打、襲擊普通市民？甚至闖入列車行兇？警方為何又不顧形象，用最低劣的手法縱容配合？

社團和政治的關係公開化，追本溯源，應該自2012年的「小桃園飯局」開始，其後在梁振英執政期間，愈演愈烈。佔中時的警、黑「合作」對付示威者的傳聞，不絕於耳，最後惡化成元朗7．21的醜惡局面。

這條「政、警、黑」的連線愈畫愈粗，是否真的有人希望借助「地下力量」去解決政治問題？

台灣有黑幫參與支持祖國統一的政治活動。被稱為「白狼」的張安樂，2013年在通緝期未過時便回到台灣，台灣警方替他扣上手銬，他卻拿出一本印有《一國兩制和平統一》的宣傳小冊子遮蓋，成為一個非常有象徵意義的畫面。

這次元朗恐襲，如果不了了之，警察無人問責，黑幫無人法辦，那是否代表，香港社會進入「政、警、黑we connect」的時代？香港的黑勢力會否像台灣般，掛上愛國旗幟，便能遮蓋猙獰紋身？登上政治舞台，與執政者同行？令警徽和國徽蒙污的，不是示威者的蛋汁和墨汁彈，而是7．21的元朗「白色」。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]