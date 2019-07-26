劉銳紹：政績乏善足陳 政治禍國殃民——評李鵬的生前死後 兼談中國政治出庸才

我當年長駐北京採訪，可以拿出真憑實據。先說政績乏善足陳，以李鵬晉身黨國高層後的幾件大事為例。他擔任副總理時分管教育，除了「教育為政治服務」的基本錯誤不能由他個人承擔之外，很多問題都跟他直接有關。例如教育界人士的待遇不增反減，生活和工作條件不斷惡化。清華大學調查發現，教職員的平均壽命縮短至65歲以下。著名作家冰心看了反映教師苦况的《神聖啟示錄》後致函李鵬，要求正視，但無改現實。

李鵬任總理時，三峽工程遭「下馬派」大力反對，他和副總理姚依林拋出「三峽工程5年內不會上馬」的緩兵之計，同時禁制「下馬派」發聲，暗裏卻進行百萬大移民，創造上馬條件。三峽工程建成後，最近傳聞移位，官方由否認改為承認「正常的彈性移位」。這些都是當年「下馬派」提出的憂慮，但李鵬好大喜功，充耳不聞。

「六四」鎮壓後，仍任總理的李鵬的經濟政策是「治理整頓」，把經濟綁死，增長率只有3%至4%。朱鎔基接任總理後，改用「宏觀調控」，經濟才逐漸恢復生機。

李鵬後來任全國人大委員長。在此之前，兩名前委員長萬里和喬石曾嘗試把人大的橡皮圖章「變硬」。喬石（因為與江澤民爭權）還把立法權轉回人大系統，改變以前由黨起草再交人大舉手通過的規矩。但李鵬接管全國人大後，又把主導權回復舊制。

六四鎮壓罪魁禍首之一

以上說明李鵬的政績乏善足陳，再談他在政治上如何禍國殃民。最明顯的例子就是他在「八九民運」和「六四」鎮壓的角色。他自稱只是執行鄧小平的政策，有評論認為他是鄧小平的棋子、幫兇。我說不對，應該說李鵬是始作俑者和罪魁禍首之一。

當年胡耀邦逝世和學運之初，李鵬已抓準多個機會自利，趁趙紫陽不在北京之際，利用北京市委亂編的報告，逢迎鄧小平的強硬政策，製造「動亂」之名，還製造有「黑鬍子」（外國勢力）在背後的言論。其後，李鵬多次把已經緩和的形勢變得緊張，例如把（與學生的）對話變成訓話；又贊成並宣布戒嚴，促使已經停止絕食的民眾馬上再度絕食。這些都發生在暴力鎮壓之前，足以證明：鄧小平是「六四」屠城的主要罪責者，但李鵬也是製造、催化和惡化形勢的罪魁禍首。

官方高度評價李鵬 「為今我所用」

李鵬死了，官方對他仍保持高度評價，這是典型的「為今我所用」（不單「為我所用」）的政治需要。從官方角度看，「六四」不僅是中共的底線，更是它的死線。因為昔日中共倒行逆施（例如「大躍進」、「反右」、「文革」），導致人民間接死亡，但「六四」則是中共用槍炮射向人民，導致人民直接死亡，罪無可恕，罪責難逃，論罪當誅。所以，今天中共仍要捧着李鵬的屍體向外宣示，「六四」的定性不會改，藉以杜絕外界幻想。

所謂幻想者，皆因有人認為與「六四」有關的當年人，例如鄧小平、李鵬、陳希同、袁木等人都死了，今天的中共高層有可能改變「六四」定性。可是，反觀今天的中共，政治愈趨強硬、倒退，李鵬死了還得到金袍玉帶加身，就可以看出民間仍需努力，才能平反「六四」。

還值得一提的是，近年一些中共黨官都見馬克思去了，中共公布其死訊時，很少提及「六四」；但在李鵬死去的公告中，卻有一段文字刻意重提「六四」，肯定李鵬的作用。這正好說明，今天的中共高層仍然要死抱「六四」的死線，不想出現磚頭鬆脫、牆傾楫摧的骨牌效應。

從李鵬的一生折射中共的政治，最易見的結論就是：庸人多厚祿，奸人更多福。這是中國數千年的封建文化延伸至今的結果。只要下臣按照皇帝的御旨辦事，滿足皇帝的需要，就可以扶搖直上、飛黃騰達。所以，歷代都有宦官和太監之類的權臣、讒臣。在中共歷史上，康生、「四人幫」之流，比比皆是。李鵬雖不至像前者那麼罪大惡極，但都是這類罪人。

由李鵬經歷 看今日香港

再由李鵬在大陸官場的經歷輻射到今時今日的香港，同樣令人感到悲哀。今天在香港出現的情况，可以歸納為積習數千年的封建王朝的管治模式和意識，與包括民主、自由、人權、法治在內的現代文明的碰撞。香港守不住，全中國將倒退30年至50年。今天香港的官員，從林鄭月娥到多名問責官員，在政治上已不再站在「兩制」一邊，而是向北京的權力來源負責。北京也正好利用港府官員對中國大陸政治的無知，以及上行下效的慣性，大力推行北京的左傾政策。

但必須指出的是，港官在「上有好者，下有甚焉」的驅使之下，已經變得六神無主，甚至出現「放鬼」而不能「收鬼」的情况。也就是說，他們已不能完成上級的任務，反而為中央添煩添亂。這樣的形勢如果繼續任之由之，只會令亂局更亂。

說得嚴重一點，假如有人趁勢製造危機，從中漁利，更是必須嚴防和嚴懲的。這無疑是趁火打劫。眼前香港的情况，跟1989年「六四」前的政治形勢趨同，最終只會令親者痛，仇者快。

更有甚者，北京不應把香港眼前的局勢視為「外國勢力和外部勢力搞亂香港」的結果。1989年李鵬就是利用這種假象，順着鄧小平的強蠻思維和政策，挑起和激化矛盾，才促使形勢一發不可收拾。撫今思昔，真的要努力避免，不能重蹈覆轍了。

最後一提，我不是因為李鵬在「六四」後指摘我「顛覆政權」（這是我被公開點名和追究的「罪狀」之一），才對他有上述評價。我只是想，今天的人不要再跌入中國政治的陷阱，所以必須指出李鵬的罪，以及中國政治的頑疾。僅此而已。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]