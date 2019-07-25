陳閱心：法官主持獨立調查 對各方都有利

檢視歷史，聰明的主政者都會尊重在民間有公信力的社會賢達，竭力與他們合作，借力於他們的公信力。諸葛亮七擒七縱孟獲，換得西蜀政權在四川地區數十年的安定。滿清入主中原，真正穩定政權的時間，乃從康熙皇帝重用漢族士人開始，包括開辦「博學鴻儒科」，邀攬地方有學識的漢儒共治天下，務求野無遺賢。70多年前中國內戰期間，雙方陣營都知道統戰策略的重要。而在統戰工作上技高一籌的一方，終得了天下。這些歷史智慧，北京諸公今天應該借鏡。

最關鍵解鈴人 是北京主政者

反面教材方面，歷來主政者若不善用有公信力又有能力的人（甚至妒賢嫉能），管治危機便會愈趨惡化，社稷困境便難以收拾，政局終會崩盤。如果孫承宗可以繼續經略遼東軍務（孫承宗就是慧眼識袁崇煥的伯樂），崇禎皇帝便不需最後自縊煤山。如果南明弘光皇帝不將深孚眾望的史可法調離中樞，自己也不會成為短命的一年皇帝。

設立獨立調查委員會、由大法官主持，其實對各方持份者（北京主政者、香港高官、警隊、市民大眾）都是有利的。最關鍵的持份者和解鈴人，其實是北京主政者。

北京主政者無論對京港關係的終極態度和目的是什麼，若然今天的香港，因為主政者不讓步而玉石俱焚，則肯定是北京方面的大損失（正如很多評論已經分析過）。故此，就算只是戰略性的退卻，北京方面總要尋找一個讓步較小，而又能夠緩和矛盾的選項。既然大法官仍有公信力，設立調查委員會，對北京而言就是本小利大的辦法。

市民對大法官的信任，固然因為香港有很公正的大法官，也是因為在華人的文化傳統裏，「包青天」依然是一個深入民心的概念。歌詞描述的，「願世間有青天，願天天也見太陽面，熱紅我心，曬黑我臉，教我在人世找美善。混濁成河處處污染……號召同路人，為人類建樂園。盡全部努力，丹心一片，為乾坤，開拓新鮮……掃盡塵寰，殺退污染……願同負責任，憑我誓言……共同努力，同將心獻，令乾坤，看盡笑臉」，便是老百姓認為是天經地義的，也是調查委員會可以立竿見影，成為紓緩矛盾之特效藥的深層文化秘密。

細讀歌詞，這首1993年的電視劇主題曲，內容竟然如斯脗合今天香港人的心情。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「北京應問誰仍有公信力？——包青天」）

作者是大學前副校長

[陳閱心]