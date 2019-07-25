蘇鑰機：報章中的反修例事件關鍵詞

本文目的有二：首先是尋找報章對事件不同方面的報道重點，其次是分析一些關鍵詞的出現情况，是由哪些報章報道。採用的資料來自慧科新聞數據庫，資料截至7月22日，包括過去3個月的香港新聞報道。當中包括10多份收費及免費報章，但沒有電子媒體、網媒和社交媒體的報道。

「逃犯條例」本是主角 至今另有重要角色

從表1可見，本來「逃犯條例」修訂自然是主角，發展至今另有幾個重要角色，包括「遊行」、「示威」和「集會」。涉及人物方面，政府主要官員都出現在很多報道中，當然特首林鄭月娥是最核心人物，對其報道遠超其他人。之後依次是鄭若驊、李家超和張建宗，提及盧偉聰的報道就較少。

相關群體很多，最主要是「示威者」和「警方」。在反對陣營中，「年輕人」成為主角，其次是「民陣」，然後才到「民主派」。在建制陣營中，以「中央」被提及最多，之後是「建制派」和「中聯辦」。

反對修例人士有多項訴求，新聞標題經常提到的是「暴動」、「撤回」修例和要求官員「下台」。被捕者是否被「檢控」，也是主要焦點。標題較少的是設立獨立「調查委員會」和要求「普選」，但在內文就有頗多提及。

不同人對修例爭議產生的原因和影響，有相異看法。很多人認同今次事件是「佔中」的延續，並且影響「一國兩制」。前特首董建華提出「通識」是起因；大家就關心香港整體和個人的「前途」路向。

判斷用語中「暴動」最受關注

表2列出其他關鍵詞在報章出現的次數，及它們主要刊登在哪些報章。從幾個判斷用語可見，「暴動」是最受新聞媒體關注的；「反送中」則是反對者給予事件的標籤。建制方面聚焦於「港獨」和「外國（部）勢力」，也有提及「顏色革命」。

在對比用語中，我們可以比較5對詞語的數量。首先是「示威者」與「暴徒」。前者的報道數量較多，偏向描述性；後者則有價值判斷。其次是「公義」與「暴力」。談「公義」的標題較少，講「暴力」就很多，可能因為前者較抽象而後者更具體。第三對是「抗爭」與「違法」，後者也是較多。第四對是「撤回」與「暫緩／擱置」。兩者數目相差不遠，雖然有人說它們的意義只有些微差別，但反對人士很堅持要弄清楚。第五對是「黑（克）警」與「撐警」。前者雖然常有人提及，但報章一般避免寫在新聞內；兩次大型撐警活動，令後者的標題數目較多。

修例事件中有一些特色事物，特別是「連儂牆」。它在佔中時已出現，但今次卻有遍地開花之勢，而且影響力大。整體而言，「催淚彈」在內文出現次數更多。它也不是新鮮事物，但今次經常被警方使用。「黑衣（衫）」與「白衣（衫）」的對比更為強烈，前者的數目較多，代表了反對修例人士的衣著顏色；而白衣曾是示威者在較早前遊行中穿著，但現時它被人聯繫到攻擊穿黑衣者的「白衣人」。

較次要的一些關鍵詞是關於示威者裝備，例如「口罩」、「頭盔」、「眼罩」、「保鮮紙」。警方使用的「警棍」也吸引了新聞關注。通訊和傳播方面，就要提到「連登」、「Telegram」及所謂「（冇）大台」了。它們是這次示威中的新元素，發揮了頗大影響。此外，還有一些反對人士使用的新方式如「登廣告」、「唱聖詩」、「不割席」、「不譴責」、「不篤灰（編者按：指證罪魁禍首）」、「be water」等。

涉意識形態之爭 各有偏向

在表2中提及的中文報章，以《蘋果日報》和《明報》有較多關鍵詞，《星島日報》、《大公報》和《文匯報》也有不少。相反，財經報紙和免費報紙的論述不多。《蘋果日報》較多用的關鍵詞有「反送中」、「抗爭」、「黑（克）警」、「連登」、「Telegram」。《明報》的主要關鍵詞是「示威者」、「撤回」、「暫緩／擱置」、「連儂牆」。《大公報》和《文匯報》常用的論述詞語包括「顏色革命」、「暴徒」、「暴力」、「違法」、「撐警」。有些關鍵詞在兩方報紙陣營中都出現，包括「暴動」、「港獨」、「外國（部）勢力」、「公義」，顯示雙方對這些詞語都頗重視，但有不同詮釋。

總括上述資料，可見今次事件的報道涉及很多方面，例如修例和遊行集會，人物包括政府最高層、警方、建制派和反對派。報道也提及五大訴求和事件前因後果。當中涉及不少意識形態之爭，例如是「示威者」還是「暴徒」？何謂「公義」和「暴力」，就有不同理解。「抗爭」與「違法」的角力，可說是「佔中2.0」。今次事件中出現了不少新事物和做法，值得再仔細分析。某些報章立場頗為明顯，在兩個極端中的其他報紙也各有偏向。如果要對整件事的報道有更完整了解，就要同時探討網媒和社交媒體了。

作者是中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長

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