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筆陣：「千年大計」踏出一小步 ／文：張志剛

【明報文章】上周跟隨香港一個參訪團到北京雄安新區考察，這個被譽為「千年大計」的發展計劃，提出至今大約兩年，雖然部分規劃仍在進行中，但輪廓已經初步浮現。

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