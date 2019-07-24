李劍明、杜浩邦：反思反修例抗爭——理性、情感與無序之序下的彈性分工

運動組織的演化及其道德基礎

借用社會學家涂爾幹的概念，這次運動的組織基礎已由機械性團結（mechanical solidarity）演化成有機性團結（organic solidarity）。機械性團結強調成員一致性（sameness），如行軍重紀律，服從領導。這基本上是「和平佔中」發起人的想像，但如此中央化的動員形式在雨傘運動中後期已備受挑戰，可惜各方勢力未能完全擺脫這種思維，「拆大台」變成「爭大台」，協調不再，相互猜忌，民氣漸散，運動未竟全功。

有機性團結既強調抗爭者間的協調與合作，亦重視成員的分工走位。大家背景立場可以不盡相同，各有自己的群眾基礎，重點是有一種相互依存（interdependence）為共同目標努力的默契。有了這種「命運共同體」的意識，（再加上部分「義士」視死如歸，）抗爭者同仇敵愾，力量大振。年輕人從一開始便反覆強調的幾項大原則，「兄弟爬山，各自努力」、「不分化、不抹黑、不割席」，到最後的「一個都不能少」，不但是維繫這個有機性團結的價值基礎，並成為了道德感召，令更多支持者加入。

資訊科技成就去中央化的「無序之序」

延續傘運時去中央化的趨勢，這次運動「無領袖」（leaderless）的特徵，基本上已是共識。年輕參與者各有平台，運用自己的專長行動。嚴格而言運動並非全無領袖，更不是毫無組織。網上各大群組似乎都有一些「領袖」不時提出建議，協調討論。但重要的是這些「領袖」不會（其實也不能）主導討論，他們只是促成某種彈性分工（flexible specialization），令運動更添活力、更具創意、更多元化。「Be water」的口號，充分捕捉了這形態。

問題是如此去中央化的抗爭，如何有效組織行動，又怎樣決定方向？詳情需更多研究，但各種網絡平台非常關鍵。情况大概是這樣：抗爭者靈活運用諸如「連登」、Telegram 、AirDrop、WhatsApp等工具，討論、協調、組織，再執行決定。各色各樣的意見都可能被提出，但透過平台的回應機制，「好」意見會被「推頂」，「爛」想法亦很快「沉底」。前者成為共識，付諸執行（這裏所謂「好」和「爛」是相對網絡上的群眾而言，這樣的決策模式當然有可能犯錯，就如民主制度也可能犯錯一樣，但這裏無關宏旨）。於是，無序也能演化出秩序（organized anarchy），成為有自己生命的有機性團結。這是複雜理論（complexity theory）經常提及的突現性質（emergent property）。

除卻一些大方向的問題，這次運動大部分決定和策略，都是抗爭者在電光火石間因時制宜作出的選擇。好些決定更是來不及網上討論，只能臨場發揮（如「一齊走！一齊走！」這最後一幕），靠的就是一個「信」字。正是有機性團結的道德原則和資訊科技的結合，成就了彈性分工，讓如此機動化兼具創意的抗爭變得可能。

超越理性／不理性的二元對立

上述的道德基礎，亦有助化解有關「暴力vs.和理非」的爭論。學界有關社會運動研究已有「情緒／身分轉向」（emotional/identity turn），不再單單強調傳統的資源動員（resource mobilization）、機會結構（opportunity structure）及社運組織等因素，而是更多考慮參與者的身分認同及心理情緒等「主觀」層面。事實上，所有「理性選擇」必須置於相關的「情感」脈絡中（如正義感、好奇心、忿怒、滿足等）才有意義。簡單的理性／不理性二元對立，不一定有助分析。舉例說，身分認同會成為情感來源，這種情感又往往有助解決「搭順風車」（free-rider）等「現實」問題。

身分認同及情感往往會改變人對事物的看法，例如對「衝擊」的理解，但這不代表相關行為就是違反理性。如上所述，抗爭者的行動大多經過討論、商討，有一定共識後再執行。衝擊立法會一着當然有情緒成分，但非純粹盲動。現有的資料明顯反映衝擊者清楚行動風險和成本，深知會為市民帶來不便，甚至會被保守陣營抹黑。於是他們不斷道歉，嘗試清理現場，希望爭取其他人原諒、理解甚至認同：大家都是為了香港未來。這是情感與理性交織的行為。

長遠而言，這波抗爭運動或會改變一般市民對「暴力」、「衝擊」的看法。觀乎這幾天的輿論，除了官媒（及香港大學校長的聲明），似乎未有一面倒譴責暴力或「割席」，更多是「必須反思深層次矛盾」的論調。當然，輿論仍有可能轉向，但4名「死諫」者的犧牲，加上「連登仔」在7．1後快速轉打輿論戰，也應發揮了不小影響。

筆者無意低估面前挑戰。一方面，無序之序的決策可以出錯，其道德基礎亦不一定經得起時間考驗。即使這種新模式抗爭再強大，再能感召群眾，也不見得能改變林鄭月娥的鐵石心腸。此外，社運動力可否衝擊選舉、改變議會政治生態，同樣是未知數。但至少，這個月的抗爭喚醒了士氣低沉的公民社會，為香港甚至全世界提供了新的社運想像。且看年輕的抗爭者能否把資訊科技下的彈性分工發揮得更淋漓盡致！

作者李劍明是香港伍倫貢學院助理教授，杜浩邦是香港伍倫貢學院講師

[李劍明、杜浩邦]