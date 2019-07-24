陸頌雄：社會問題再多 絕非暴力可解決

梁某舉例提到孫中山革命的年代，他以清末、民初動盪的時代與現今安穩社會相比，尤如關公戰秦瓊，根本不可作比較。當時人民生命飽受戰亂威脅，國不將國，民不聊生，人民為了保命才採取革命抗爭的手段。現代文明社會對於暴力容忍度極低，更加不能認同，因為我們重視人的價值，而暴力對於人命和財產造成不可逆轉的傷害。

現代社會的發展，是建基於理性的討論。有議會制度及各類諮詢架構，去收集意見，作出決策。即使人們並不認同現有機制，也可以各類和平的示威遊行、自由的媒體和網絡的方法表達意見，毋須動用武力。因為動武就是以死亡或傷害，透過恐懼，震懾脅迫他人順從，甚至是為了傷害別人、消滅敵對者的存在，從而消滅他人聲音。

若有人把暴力手段合理化，除了摒棄安穩的社會和營商環境，所有人免於恐懼的自由，都被剝奪了。就算某一方這次以暴力手段令另一方屈服了，下一次另一方也會有樣學樣。結果種種的暴力，沒完沒了，就如泰國的「紅衫軍」和「黃衫軍」。

近月來的暴力威脅，彷彿已經成為了我們生活的日常。肢體衝突每周發生，還有精神上的威脅，包括排擠、「起底」、公開個人住址和電話等等。事實上，不論任何黨派、任何崗位、任何政治主張的人，都不應受到肢體或精神上的暴力威脅。但這項免於恐懼的基本人權，早在佔中期間已被撕開裂縫。許多人開始美化暴力、縱容暴力，第一道破窗就是從那時開始。暴力的升級，是文明的倒退，將為社會帶來無可挽救的後果。

今天不少人認為，現有的社會制度不能解決問題，所以高舉暴力、包容暴力、縱容暴力，甚至親身參與暴力。但試問暴力除了破壞，還能為香港帶來什麼結果？暴力能否帶給我們想要的理想？

嚴正執法 撥亂反正

人類學家米德（Margaret Mead）講過，人既有潛在侵略和攻擊的天性，也有潛在守秩序與建設的天性。當大肆破壞立法會時，不少人對只是打死物、只是攻擊具象徵意義的建築物，表示理解、包容甚至美化。但這種理解與包容，再加上執法上的困難，猶如把人類具敵意的天性這潘朵拉盒子打開了，開始了矛盾與暴力升級的惡性循環，對象由「對物」的暴力刑事毁壞，發展到執法者警察，再繼而對不同意見的人，愈見頻繁暴烈的肢體衝突，未來情况，真的不敢想像。

筆者認為，要制止暴力，除了譴責，上月至今的一切違法暴力行為，必須嚴正執法，撥亂反正。待風暴過後，社會回復理性，共商重建社會，解決社會一系列深層次矛盾。

作者是工聯會立法會議員、香港青年時事評論員協會會董

[陸頌雄]