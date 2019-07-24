盧子健：協商獨立調查 突破危城困局

有多少人還記得，當天民間人權陣線舉辦了一場大遊行，爭取成立獨立調查委員會，調查《逃犯條例》修訂所引發的政治爭議，及警民衝突的真相和原因，尋求社會和解與改革的方法。當天，幾十萬人參加了遊行。在今年6月前，這個參與人數已經是天文數字。獨立調查的訴求，不應該被當天發生的其他事所掩蓋。

倘政府無積極舉措 危機會變災難

經過元朗血案，很多人會認為政府更難同意獨立調查。我的考慮剛剛相反：正因為元朗血案，再加上早一個星期沙田新城市廣場的困獸鬥，市民的憤怒接近沸點。到目前為止，政府基本上否決民眾所有要求。如果再拖延下去而沒有任何積極舉措，危機就會變成災難。任何可以挽救香港的方法，都不應該放棄。

而在民眾的眾多要求中，獨立調查是比較中性、得到多方面支持的方案。在政治光譜中，相信支持者橫跨「深黃」至「淺藍」的廣闊地帶，可算是在目前對立情緒高漲的社會中的最大公約數。獨立調查不足以完全解決香港的困局，但起碼可以形成突破口，增加衝出困局的機會。

以民陣為旗幟的泛民陣營，基本上全面支持獨立調查。幾十名前高官加上政商專業界別的知名人士聯署要求獨立調查，其後不多久，網上已有數以千計的聯署支持。有分量、有代表性的支持者，還包括香港總商會、終審法院前首席法官李國能、大律師公會、宗教領袖等。

親政府陣營亦不是一面倒反對獨立調查。他們當中一部分人的反對理據是不應針對警方，但如果調查範圍包括示威活動及政府施政，這個理據並不成立。在剛過去的星期日香港電台《城市論壇》上，葉國謙也沒有原則上反對獨立調查，只是表示應該讓監警會調查先行。明顯地，部分親政府人士亦覺得很難原則上反對獨立調查。

不做調查的理由 站不住腳

政府多次強調，如果市民對警方處理有不滿，監警會是處理投訴行之有效的機制。先不論過往監警會處理針對個別警員的投訴是否真的有效，明顯地，過去多個星期社會多次發生的嚴重衝突和暴力事件，遠遠超過監警會的法定職權和資源效能。政府有相當完備的架構和機制處理大大小小的問題，但過去也進行過多次獨立調查，因為獨立調查才是行之有效的機制，以處理超乎日常、複雜而又可能有爭議的問題。政府不做獨立調查的表面理由，完全站不住腳。

於是，社會估計有其他理由。第一個很多人相信的理由，是北京反對。但有一些親北京人士私下表示，其實這次修例風波由始至終的主動權都在特區政府。而且就算北京反對，也不能認為它一定不會改變主意。之前北京也支持特區政府修例，最後又支持暫緩，證明世事無絕對。

第二個比較可信的理由是警隊反對，幾個警隊工會曾發表公開信，反對獨立調查。警隊工會介入政府決策，本來就是不恰當的行為。如果政府因此不敢逆其意，其管治權威掃地，再想恢復市民的信心便是奢望。在理在情，政府都不應該以這樣一個理由拒絕獨立調查。

不過有人認為要考慮警隊士氣，可能政府也是這樣想。其實很多要求獨立調查的人，並沒有仇警思想。他們最初提出這個要求時，更多是針對政府施政和警方高層的部署。遺憾的是，因為政府拂逆民意，民怨爆發觸發更多警民衝突，令針對警隊的不滿情緒急升。這樣下去對警隊極為不利，甚至為個別警員帶來風險。

恢復警民互信，是維持警隊士氣的最重要基礎，而肯定獨立調查會有幫助。如果政府有決心進行獨立調查，又真的重視警隊士氣，就應該積極與警隊商議，訂立盡量不影響警員士氣的調查安排，例如凡是願意向調查提供真相和真誠意見的警員，就不予追究。

盼政府做一件對的事

如果政府沒有不可告人的原因，就不要躲在警隊背後反對獨立調查。如果政府只因自身利益而唆擺警隊反對獨立調查，那就真真正正是出賣了警隊的公信力和尊嚴。過去兩個月，政府不斷錯失解決危機的時機。形勢持續惡化，時不我與。唯有祈盼政府在做了這麼多錯事之後，做一件對的事。

作者是公共事務顧問

[盧子健]