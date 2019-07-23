歐陽五：化解日韓摩擦有三忌

筆者以為，此番日韓摩擦是由歷史問題衍生的矛盾大爆發，亦是東北亞地區地緣政治局面變動所致。G20大阪峰會宣言顯示，當前全球經濟雖出現企穩之勢，但經濟增長依舊低迷，並存在下行風險，貿易和地緣政治緊張局勢加劇。此一判斷似有一語成讖之意味，然則確乎道出世界正臨百年未有之大變局，既往政經秩序的重構或正發生。無論如何，我們應期待這一變局的平穩過渡，正如期待日韓摩擦的早日休止，而其化解之道當有三忌。

第一，忌以戰止戰。自去年以來，日韓關係風波不斷，二戰勞工及「慰安婦」的賠償和道歉問題，是矛盾激化的根源。韓國指摘日本是藉此進行經濟報復，而日本則先後以「雙邊關係惡化」、「國家安全」做擋箭牌。

以國家安全之名，行經貿糾紛之實，對歷史問題的解決只能火上澆油。尤為危險的是，這種政治制裁思路，日本雖非始作俑者，卻亦步亦趨，助長了「單邊主義」之風。

單邊之舉 終將殃及自身

第二，忌因小失大。全球化時代所塑造的國際分工體系，令各個經濟體都無法自成孤島。日本掌握着半導體產業鏈上游的核心技術，但產業鏈的整體受損，勢必衝擊日本的利益。韓國經濟研究所研究員預計，如果日本的對韓出口管制維持3個月時間，韓日兩國的電子製造業會分別縮水20.6%及15.5%，間接受損的還包括與日韓經濟關係緊密的東南亞國家。

日本之損看似小於韓國，其舉措已點燃韓國的民族情緒。任何單邊之舉終將殃及自身，若不及時煞車，恐將蔓延至其他經貿和兩國關係領域。

第三，忌隔岸觀火。日韓皆為美國在亞太地區的重要盟友，美國此前長期扮演兩者的「調停人」角色。如今在「美國第一」的原則下，過往的三角關係框架已有鬆動。奧巴馬政府調解達成的「韓日慰安婦協定」，已被文在寅政府重新審查，表明了日韓歷史問題的複雜與反覆發作。

日韓摩擦的持續，將為亞太地區的和平穩定蒙上陰影。比如最「難產」的中日韓自貿區，歷經15輪談判再陷不確定性。相關各國應盡力斡旋止損，同時旗幟鮮明地反對單邊制裁思路對世界經貿體系的破壞。

作者是時事評論員

[歐陽五]