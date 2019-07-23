李浩然：撇清暴力 重建法治

美化暴力的人都該譴責

除了所有使用暴力的人需受到法律制裁，美化暴力的人同樣應受譴責。最近，實在有太多人美化暴力、同情暴力、為暴力說項或找理由、贊成或提倡暴力為選項，又或不肯和暴力撇清，又稱只能以政治解決非法的暴力行為，故此有今日暴力升級的各種現象。持上述這些觀點的人，對今天的亂局都應該負上責任。

希望事件能夠讓大家明白，任何人主張、支持或同情暴力，都是極之愚蠢。香港能夠發展到今天的高度文明，得來不易。市民不要誤信讒言，說什麼暴力有時可能是解決問題的方法。言猶在耳，最終破壞香港法治，受害的始終是我們自己。試想想，當你主張可以以暴力解決問題時，別人也就會有同樣的主張，那社會還可以運作嗎！

法治是社會最大共識

這次事件，其實早於幾年前有人提出「違法達義」開始，就已經種下禍根。暴力固然是違法，而且還為違法打開了一個道義的缺口，只要為了心中的正義，就可以違法。然而，可能人人心中都有自己的正義標準。如果人人都為了自己心中的正義標準而違法，那不就是今天的亂象嗎？

法治是香港的最核心價值，是社會的最大共識。只有大家一同守法，社會才能有秩序和安全。希望今次事件能夠讓大家反思，回復到守法的共識。現在事情無關政治立場，持不同政見的香港市民，基本上都是守法及愛好和平的。我們必須跟所有違法暴力者撇清，才免得被他們玷污了我們的政治主張和人格，重建香港的法治。

作者是基本法推廣督導委員會委員

[李浩然]