邢福增：極權臨近中 要看見微光

結,真的可以解開嗎?

這邊廂,全民抗爭的「五大訴求」一直不獲政府正面回應;那邊廂,政府一再以冷漠態度面對(迴避)市民,甚至默許社會矛盾進一步激化……可以預見,對立僵局會一直持續下去,甚至進一步惡化及升級……退一步說,想像一下各種可能中最「好」的可能:即或日後真箇有官員「問責」下台(不,應是以其他理由請辭),或是政府接受個別訴求(如正式「撤回」或同意成立「獨立」(?)調查委員會),但我們也不應天真地相信,北京政府是真誠地順從民意。任何讓步只不過是礙於形勢而不得不作的緩兵之計,接下來必然是北京全面檢討是次從修例爭議發展到全民「反送中」運動,特區、建制派及中共駐港機構如何竟讓「反對勢力」佔得輿論、民意及民間動員上的優勢等,結果勢必是更進一步加強對港全面管治及控制,並針對各種統戰及維穩工作的不足,重新部署,企圖奪回失地。正如2003年七一後,表面上是「換」了特首、撤回23條立法,但實際上是中央全面調整對港政策。

極權臨近……

從中國到香港,不得不承認,業已進入與前截然不同的「新」時代。我們必須從「範式轉移」(paradigm shift)的角度去理解及思考:香港的「極權時代」已然來臨!極權主義(totalitarianism)之「極」,指涉一種「全面」(total)的權力壟斷狀態。政治權力以不同形式滲入和控制社會各領域及範圍,務求實現政治上定於一尊的威權。極權體制要你接受:任何改變(當前的「五大訴求」,或是長遠的「真雙普選」……)都絕不可能實現;生存之道就是接受「發大財」、「繁榮穩定」至上的中(西)環價值,西瓜靠大邊,曉得誰是資源及權力的擁有和分配者,唯有全面擁抱極權體制吹捧的意識形態(搵食、發達、穩定、不能亂、民主不是萬能的、愛國……),接受及參與在這套依靠謊言、紅利、恐懼及暴力維繫的體制之中,並將所有拒絕附和者視作異己、敵人、暴民,方是現實的識時務者。

接受自己是活在極權之中,需調整心態。香港已不再一樣!是的,港人面對的是遠比我們強大的黨國機器及維穩力量。過去數年藉着各種手段,已說明北京及港府正千方百計要收編及分化香港民主陣營,改造及干預公民社會,藉此實現中港全面融合的宏圖大計。形勢比人強,也許港人在思考如何扭轉劣勢、反敗為勝之餘,更重要的,其實是要堅持信念與價值,守護人心,學習預備在極權社會中作長期抗爭。

30年前後

記得30年前,香港社會正處於六四屠殺後的陰霾,距離主權移交尚餘7年日子,對於不能或不想離開者而言,如何面對這個屠殺人民的政權?當時,波蘭的天主教神學家寶娜嘉(Halina Bortnowska)應香港基督教團體邀請訪港,分享其在東歐共產政權下生活及抗爭的經驗。她以波蘭教會為例,指出共產政權的策略包括:(1)孤立教會,使其分裂;(2)把信仰與生活分開,將宗教變成私人事情;(3)迫使神職人員妥協;(4)假裝政府也在爭取教會主張的美好事物,削弱教會角色。寶娜嘉指出,教會回應之道在於:(1)採取「聯結自保」(defensive conformism)策略,保持教會團結,避免被滲透;(2)教會要回應人民渴求真理的需要,讓人民認識到教會擁有一個與共產黨不同的遠象;(3)教會要與受政府逼害的人站在一起,成為基督徒與非基督徒的庇蔭所;(4)鼓勵人民組織小組,研究信仰,彼此支持。她最後總結:社會上有人會選擇仇恨,也有人會選擇移民;但教會要鼓勵人「留下來去實行最大的善」,檢視社會現狀,分析處境以及隨時作批判的工作。

上述波蘭教會的經驗,反映出30年前的香港教會意識到要從東歐共產社會取經,而有關經驗也可應用在其他非宗教團體之上。不過,30年前的危機意識,隨着中共採取深化經濟改革,轉以「資本主義」經濟價值來籠絡人心及強化統治,不僅在中國內地,也在香港以至國際社會起到極大作用。

無權者的權力

隨着中國經濟飛躍,30年前來自東歐的聲音瞬間被「發大財」的洪流掩蓋。不過,唯經濟化的訴求仍無法取代人心對自由、民主及人權等普世價值的追求。近年香港一再發生多起不同程度的社會抗爭,在在說明不同世代的港人拒絕接受自我物(質)化。在價格以外,還有更值得珍視的價值。放眼當下,赫然發現原來極權時代已經降臨,而30年前遺忘了的波蘭抗爭經驗,竟跟當前運動的「不割席、不譴責、不『篤灰』(編者按:指證罪魁禍首)、不分化」、「be water」、「兄弟爬山,各自努力」等主張,有異曲同工之妙。

極權社會掌控了體制,進一步要改變人心(所謂「人心回歸」)。也許我們未能在制度上重大變革,但只要守着人心,不讓自己被同化及改變,正是香港的希望所在。捷克前總統哈維爾(Vaclav Havel)主張對抗極權之道,就是日常生活中活出真實的價值(living in truth),藉此否定謊言。這是一種道德的舉動,每天為了生活更自由、更真實及更有尊嚴而奮鬥。這正是他主張的「無權者的權力」(the power of the powerless)的意思。

哈維爾說:「『光明的未來』難道真的一直是那麼遙遠嗎?如果事實正好相反,這個未來已經早來到了,只是因為我們的盲目、我們的軟弱,讓我們看不到這個在我們身旁、在我們中間的未來,使我們無法進一步開創這一未來,我們該怎麼辦呢?」那麼,自初夏以來,在香港的日常生活中,我們看得見一絲微光嗎?

作者是香港中文大學崇基學院神學院院長

[邢福增]