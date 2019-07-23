邢福增：極權臨近中 要看見微光

結，真的可以解開嗎？

這邊廂，全民抗爭的「五大訴求」一直不獲政府正面回應；那邊廂，政府一再以冷漠態度面對（迴避）市民，甚至默許社會矛盾進一步激化……可以預見，對立僵局會一直持續下去，甚至進一步惡化及升級……退一步說，想像一下各種可能中最「好」的可能：即或日後真箇有官員「問責」下台（不，應是以其他理由請辭），或是政府接受個別訴求（如正式「撤回」或同意成立「獨立」(？)調查委員會），但我們也不應天真地相信，北京政府是真誠地順從民意。任何讓步只不過是礙於形勢而不得不作的緩兵之計，接下來必然是北京全面檢討是次從修例爭議發展到全民「反送中」運動，特區、建制派及中共駐港機構如何竟讓「反對勢力」佔得輿論、民意及民間動員上的優勢等，結果勢必是更進一步加強對港全面管治及控制，並針對各種統戰及維穩工作的不足，重新部署，企圖奪回失地。正如2003年七一後，表面上是「換」了特首、撤回23條立法，但實際上是中央全面調整對港政策。

極權臨近……

從中國到香港，不得不承認，業已進入與前截然不同的「新」時代。我們必須從「範式轉移」（paradigm shift）的角度去理解及思考：香港的「極權時代」已然來臨！極權主義（totalitarianism）之「極」，指涉一種「全面」（total）的權力壟斷狀態。政治權力以不同形式滲入和控制社會各領域及範圍，務求實現政治上定於一尊的威權。極權體制要你接受：任何改變（當前的「五大訴求」，或是長遠的「真雙普選」……）都絕不可能實現；生存之道就是接受「發大財」、「繁榮穩定」至上的中（西）環價值，西瓜靠大邊，曉得誰是資源及權力的擁有和分配者，唯有全面擁抱極權體制吹捧的意識形態（搵食、發達、穩定、不能亂、民主不是萬能的、愛國……），接受及參與在這套依靠謊言、紅利、恐懼及暴力維繫的體制之中，並將所有拒絕附和者視作異己、敵人、暴民，方是現實的識時務者。

接受自己是活在極權之中，需調整心態。香港已不再一樣！是的，港人面對的是遠比我們強大的黨國機器及維穩力量。過去數年藉着各種手段，已說明北京及港府正千方百計要收編及分化香港民主陣營，改造及干預公民社會，藉此實現中港全面融合的宏圖大計。形勢比人強，也許港人在思考如何扭轉劣勢、反敗為勝之餘，更重要的，其實是要堅持信念與價值，守護人心，學習預備在極權社會中作長期抗爭。

30年前後

記得30年前，香港社會正處於六四屠殺後的陰霾，距離主權移交尚餘7年日子，對於不能或不想離開者而言，如何面對這個屠殺人民的政權？當時，波蘭的天主教神學家寶娜嘉（Halina Bortnowska）應香港基督教團體邀請訪港，分享其在東歐共產政權下生活及抗爭的經驗。她以波蘭教會為例，指出共產政權的策略包括：（1）孤立教會，使其分裂；（2）把信仰與生活分開，將宗教變成私人事情；（3）迫使神職人員妥協；（4）假裝政府也在爭取教會主張的美好事物，削弱教會角色。寶娜嘉指出，教會回應之道在於：（1）採取「聯結自保」（defensive conformism）策略，保持教會團結，避免被滲透；（2）教會要回應人民渴求真理的需要，讓人民認識到教會擁有一個與共產黨不同的遠象；（3）教會要與受政府逼害的人站在一起，成為基督徒與非基督徒的庇蔭所；（4）鼓勵人民組織小組，研究信仰，彼此支持。她最後總結：社會上有人會選擇仇恨，也有人會選擇移民；但教會要鼓勵人「留下來去實行最大的善」，檢視社會現狀，分析處境以及隨時作批判的工作。

上述波蘭教會的經驗，反映出30年前的香港教會意識到要從東歐共產社會取經，而有關經驗也可應用在其他非宗教團體之上。不過，30年前的危機意識，隨着中共採取深化經濟改革，轉以「資本主義」經濟價值來籠絡人心及強化統治，不僅在中國內地，也在香港以至國際社會起到極大作用。

無權者的權力

隨着中國經濟飛躍，30年前來自東歐的聲音瞬間被「發大財」的洪流掩蓋。不過，唯經濟化的訴求仍無法取代人心對自由、民主及人權等普世價值的追求。近年香港一再發生多起不同程度的社會抗爭，在在說明不同世代的港人拒絕接受自我物（質）化。在價格以外，還有更值得珍視的價值。放眼當下，赫然發現原來極權時代已經降臨，而30年前遺忘了的波蘭抗爭經驗，竟跟當前運動的「不割席、不譴責、不『篤灰』（編者按：指證罪魁禍首）、不分化」、「be water」、「兄弟爬山，各自努力」等主張，有異曲同工之妙。

極權社會掌控了體制，進一步要改變人心（所謂「人心回歸」）。也許我們未能在制度上重大變革，但只要守着人心，不讓自己被同化及改變，正是香港的希望所在。捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel）主張對抗極權之道，就是日常生活中活出真實的價值（living in truth），藉此否定謊言。這是一種道德的舉動，每天為了生活更自由、更真實及更有尊嚴而奮鬥。這正是他主張的「無權者的權力」（the power of the powerless）的意思。

哈維爾說：「『光明的未來』難道真的一直是那麼遙遠嗎？如果事實正好相反，這個未來已經早來到了，只是因為我們的盲目、我們的軟弱，讓我們看不到這個在我們身旁、在我們中間的未來，使我們無法進一步開創這一未來，我們該怎麼辦呢？」那麼，自初夏以來，在香港的日常生活中，我們看得見一絲微光嗎？

作者是香港中文大學崇基學院神學院院長

[邢福增]