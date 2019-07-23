梁美儀：「黑」「警」這啖氣 港人吞不下

根據香港警務處行動部的服務承諾，警務處控制中心應在接獲新界區真正的999緊急求助電話後15分鐘內派警員到場。請問警務處長盧偉聰：多名市民周日晚曾致電999報警，甚至到元朗區警署求救，但有市民報警後一小時，全港擁3萬警力的警隊，才有警員抵達市民被襲現場——這種回應，算是履行警隊的莊嚴承諾，維持治安、防止罪案、保障市民生命財產嗎？

大批市民被一班持兇器兇徒在公眾地方不問情由、肆無忌憚地追打，有的被打至頭破血流、皮開肉綻。最初有指目標是穿黑衣的年輕人，而施暴者則是穿著「撐警」組織慣常呼籲群眾穿著的白色服飾。在沙田新城市廣場發生有示威者圍打警員事件一周後，即發生白衣人襲擊示威青年，這怎能不令人聯想，是否有黑道人物替人執行私刑？警方姍姍來遲，亦變相為「黑」製造瘋狂襲擊的一小時。

巧合的是，周日民陣舉辦遊行的主題，正正是成立獨立調查委員會，調查修訂《逃犯條例》引發的警民衝突。群毆事件會令人聯想，這是否一種警告，着要求調查的人「收聲」？

「黑」與「警」如此巧合地前後行動，市民今後如何信任警隊會保護市民生命安全？元朗事件這口氣，香港人實在吞不下。經過今次事件，警隊威信已徹底破產，警民衝突將會更嚴重，嚴重至已接近暴動的邊緣。

在示威者向中聯辦國徽擲黑油後，國務院港澳辦直指此舉是挑戰中央權威。如此走下去，香港會否不久便會出現陷於政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂，而引來中央出手？香港局勢，險峻至此。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]