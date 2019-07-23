何喜華：改革問責制 回應公眾期望

問責制不符社會期望 問責官員不問責

前特首董建華在2002年推行主要官員問責制，表面目的是希望政府主要官員理念一致，承擔施政責任，更好地掌握民情脈搏，回應公眾期望。問責制要求各主要官員專責制訂、解釋和推介政策，爭取立法會和市民支持，更要為其工作成敗負上政治責任。政府大力倡議問責制，期望問責制能令施政更緊貼民情，並改善行政立法關係。事實上，背後原因有傳是特首與時任政務司長陳方安生並不咬弦，令特首在政策決定及執行上不獲公務員系統配合受阻。特首缺乏其管治班子下，淪為「孤家寡人」。推行問責制的真正目的是進行政治任命，組成內閣任用司局長，並維持公務員政治中立角色。莫論背後原因為何，既然已訂立主要官員問責制，社會對制度自然抱有期望，政府回應民意檢視如何達到問責。

問責制推行以來，真正體現官員問責的事例寥寥無幾。先有時任財經事務及庫務局長馬時亨的「仙股」事件、前財政司長梁錦松在政府宣布加稅前買車、前保安局長葉劉淑儀推動23條立法失敗，以至前衛生福利及食物局長楊永強因未有妥善應對SARS疫情等。嚴格來說，除了楊永強表明自身處理不力主動請辭，其餘官員均未有為失誤承擔責任。當局亦未有主動啟動機制，體現問責制。若非他們主動鞠躬、情操高尚地請辭及出外進修，恐怕仍安然續任。問責制說來動聽，實質上官員並不問責，所謂問責只不過是名不副實的政治口號。

改革高官問責制 釐清權責及懲處機制

問責制推行近廿載，有何改善之處？政府雖制定《政治委任制度官員守則》，臚列官員執行職務時需恪守的原則，卻未有訂出何種情况屬未履行職責，以及何時須接受何種政治後果（例如向公眾道歉、口頭警告、停薪留職、下台等）。難道每次施政失誤，仍要百萬人上街表達不滿，才能作有限度回應？這樣既未能服眾，亦未能適時回應民情，令社會積壓極大不滿，破壞官民互信關係。縱使未能巨細無遺地臚列，當局仍須訂定問責規範及須承擔的政治後果，當中包括：

（1）官員個人操守和誠信問題，例如涉刑事罪行被判有罪、非刑事行為失當（例如被揭發個人生活不檢點）；

（2）政策制訂過程中未有履行職責，或出現重大失誤（例如未有廣泛諮詢民意、採納可行方案、回應或釋除公眾疑慮、游說過程中引發強烈社會不滿或動盪、未有充分評估社情形勢等）；

（3）未能完成承諾在任期內完成的工作（例如推行某項立法或政策等）；

（4）為涉及其政策範疇的重大社會事故或意外承擔政治責任（例如嚴重交通事故、疫情控制失誤等）。

重訂中策組角色 掌握回應民意

政治任命官員是否失職問責、要否對其懲處，最終畢竟屬政治判斷。現時立法會議員可向政府官員提出「不信任動議」，某程度上反映民意，可作為其中一項參考指標。前特首曾蔭權坦言「民望如浮雲」，不在乎個人民望高低。求學不是求分數、為官不是求民望的道理易明，但民望高低亦是評估施政支持度的重要指標。雖然評分或受個別政策或立法，或某一時期言論影響，但仍具參考價值。官員固然不應為取悅民意施政跟着民意走，但仍要認真看待民意，避免施政脫離群眾，以助監察施政。

以往中央政策組就各項政策及官員表現展開民意調查，估量社會對政策及官員表現的評價，可惜林鄭上任後重組中策組為政策創新與統籌辦事處，主力協調統籌跨部門政策和項目，並有限度地進行公共政策研究。中策組作為政府施政、審度民情的「心戰室」角色已不復存在，何謂主流民意亦難以定義。當局應檢視重訂中策組職能，全面協助政府推行各項政策研究及政治游說工作。

雖然特首要為政府施政負上最終責任，但問責制的設置是將職責交予問責官員身上。修例一役，直接負責制訂、解釋及爭取社會支持的保安局長李家超理應負上最主要責任；作為政府法律顧問的律政司長，既未有全面解釋修例，亦無採納民間修例建議，未能釋除各方疑慮，同樣要為事件負責。至於透過處分、辭退或何種方式體現問責，便有賴特首的政治智慧。

建立政黨政治 讓政黨參與執政

除決定現任官員去留外，找到合適人選進入「熱廚房」仍非常困難。不少主要官員在加入政府以前，在其專業領域位高權重，收入比擔任問責官員或更可觀；一旦加入政府，收入或下降，更要隨時隨地面對各方批評，機會成本極高。建立可執行的問責制，訂明清晰的施政「遊戲規則」，有助未來人選認清前路，亦可調整公眾對問責官員的期望。

歷屆特首在建立管治班子時均面對人才荒問題，加上現行制度限制特首不可有政黨背景，令特首難以借用政黨支持施政。近年當局亦嘗試加入有政黨背景人士出任主要官員，礙於其黨員身分，或會被質疑其政治任命與其政黨背景產生利益衝突。即使主要官員具政黨背景，亦難以動員政黨支持施政。再者，行政長官長期缺乏政黨支持施政及更替主要官員，每次特首上台後管治班子都「拉雜成軍」，孤家寡人格局不變。長遠而言，行政長官及管治班子的組成，應容許政黨參與，深化政黨政治在施政及管治中的角色，相信有助改革施政。

作者是香港社區組織協會主任

[何喜華]