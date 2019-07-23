劉進圖：兩宗衝擊 五點差異

（1）衝擊的對象——在西環和上環，示威者衝擊的對象是政權的標誌，例如中聯辦大樓外的門牌和國徽、中區警署外牆，基本上是「反送中」運動延續下來的政治抗議；在元朗，施暴者衝擊的是平民百姓，既包括遊行完畢返家途中的示威者，也包括立法會議員和記者，還有弱小婦孺。這種無差別暴力襲擊，按照國際標準，稱為恐怖襲擊。

（2）衝擊的手法——在西環和上環，示威者衝擊的方法是拋擲雞蛋和黑漆、在外牆塗鴉、以雜物堵路、擲磚打碎玻璃窗等，基本上仍是損物而不傷人；在元朗，施暴者手持棍棒鐵通，把西鐵站內的市民打至頭破血流，數十人受傷送院。

（3）衝擊的策劃——在西環和上環，示威者沒有統一指揮，也欠缺周詳策劃，在網上群組就遊行結束後該去西環或中環爭論不休，最終因應「和理非」（和平、理性、非暴力）民眾勸喻和警方清場自動撤退；在元朗，施暴者全部身穿白衣、手持棍棒，集中一處聯手施暴，然後逃向附近村落，顯然是有組織、有計劃的行動。

（4）衝擊的應對——在西環和上環，全副武裝的防暴警察迅速到場，阻止示威者把行動升級，其後以催淚彈等清場；在元朗，警方姍姍來遲，一度到場又迅速撤走，形成約一個小時執法真空，令施暴者肆意行兇，及後防暴警雖進村視察，但沒有拘捕任何人，多名白衣人施施然駕車離開，令市民質疑警方刻意不作為，包庇縱容黑幫施暴。

（5）衝擊傳達的政治信息——在西環和上環，示威者宣讀的聲明，基本上就是「反送中」運動的5點訴求，其中包括主流民意普遍支持的正式撤回法案，以及成立由大法官主持的獨立調查委員會；在元朗，施暴者用行動傳達的信息，就是警嚇示威者和旁觀者，散播仇恨和恐懼。

香港管治質素急速墮落

對這五大差異，警方和建制派選擇視而不見，將上環和元朗的暴力衝突混為一談，一併譴責了事。這恐怕不是出於無知，而是故意的，作用是警告同情示威者的市民，如果警方受掣肘放軟手腳，鄉黑勢力就會出來，以暴力對付示威者，像內地文革那樣，發動群眾鬥群眾。這一次在元朗展示實力，下一次就可能混入遊行隊伍；這一次用的是棍棒，下一次就可能放燃燒彈。

有「中聯辦契仔」稱號的建制派立法會議員何君堯親臨元朗現場，與白衣人親密合照，嘉許對方是「英雄」，被拍下片段，在網上廣傳。他解釋只是巧遇，向對方提供法律意見。這場巧遇，令元朗暴力事件平添建制嘉許的色彩，折射出香港管治質素的急速墮落。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]