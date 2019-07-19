傅景華：社會問題病態化 是見樹不見林

精神健康疫症源頭在政府 不是傳媒

有學者將這社會問題以醫療病態的視角審視，以精神健康和防止自殺角度入手（見香港大學醫學院上周的新聞公布，及7月15日《明報》葉兆輝和張鳳儀〈破解精神健康疫症〉一文）。筆者認為，縱然這類觀點出發點正確，但只可視為短線的回應，並非長遠之策。若過分強調醫療病態化，忽視問題背後的社會政治經濟脈絡，更是「見樹不見林」的短視之見。筆者認為，若要推行真正的公眾健康（public health）措施，應針對社會問題的根源，從政府管治和政治改革入手，才可改變現况。「精神健康疫症」的最大病毒源頭是政府，不是傳媒。

或許大家可以參考涂爾幹（Émile Durkheim）論自殺時，以社會制約（social regulation）及社會整合（social integration）的角度分析。按涂爾幹說法，當社會出現劇變並嚴重失序，管治、議會、警權及社會秩序不按常規運作，很多人發現難以面對身處的大環境，對社會現况無所適從；當「香港再不似香港」，出現社會制度上的制約太弱時，或會導致某些人的所謂失範自殺（anomic suicide）。另一角度，當制約太強，求變失敗也看不到改變的希望（所謂的無力感），「雞蛋永遠鬥不過高牆」，會出現宿命型自殺（fatalistic suicide）。當社會高度整合至所謂「過高」水平，或有人以為自我犧牲可以成全整個運動，便出現所謂利他式自殺（altruistic suicide）。

有一點值得注意：社會制約及社會整合可以互相關連。以「反送中」一事為例，當政府推出惡法，社會失序出現制約太弱，很多港人選擇積極反抗，造就百萬人上街，「連儂牆」遍地開花之舉，則反有助加強社會整合「香港人，加油」；當社會整合加強，出現有人選擇「自我犧牲」時，群體便倡議「一齊來，就要一齊走」自我調節。這種社會制約和整合的互動，或許百多年前的涂爾幹未有想過。

打個通俗的比喻。大家試想像電影The Matrix內的藍藥丸和紅藥丸：選擇吞下藍藥丸，活在充滿正能量、沒有負面思想的世界，不管社會上的矛盾，不管其他人的爭議，天天追肥皂劇，周周shopping，月月去日本旅遊，活得快樂有精神健康，香港便沒有問題嗎？還是咬緊牙關吞下紅藥丸，面對困境現實盡力爭取，做得多少就多少，與隊友「兄弟爬山，各自努力」，「一齊來，一齊走」來得痛快呢？

作者是香港大學新聞及傳媒研究中心副教授

[傅景華]